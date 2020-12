Njegovo sporočilo je namenjeno vsem, ki se v času pandemije borijo z odvisnostjo. Valižanski igralec, ki živi v Malibuju s tretjo ženo Stello Arroyave, je sporočilo posnel v domači knjižnici.



»Bilo je težko leto, polno bolečine in žalosti za mnogo ljudi. Pred 45 leti sem na današnji dan dobil sporočilo, ki me je prebudilo. Drvel sem v katastrofo. Zapijal sem se do smrti. Dobil sem sporočilo, prešinila me je drobna misel: 'Bi rad živel ali bi rad umrl?' Odgovoril sem si, da bi rad živel. Preplavilo me je olajšanje in moje življenje je postalo čudovito,« je povedal v posnetku.



Hopkins, ki ravno danes praznuje 83. rojstni dan, je še dejal: »Danes je jutri, ki vas je tako skrbel včeraj. Vi, mladi ljudje, držite se. Ne vdajte se, borite se naprej. Bodite pogumni in mogočne sile vam bodo prišle na pomoč.« Oskarjevec je priznal, da ima še vedno »težke dneve in dvome«, a poudaril, da je treba ostati močen.



Kariero je začel v britanskih gledališčih leta 1960, osem let kasneje pa mu je s filmom The Lion in Winter, v katerem sta igrala tudi Peter O'Toole in Katharine Hepburn, uspel velik preboj. Kasneje je priznal, da je bil težaven mladenič in, da je bil na začetku kariere večino časa pijan ali pa je preboleval mačka. Toda leta 1975, ko je bil star 38 let, je odložil steklenico in je vse odtlej trezen.



V karieri je bil petkrat nominiran za oskarja, osvojil pa ga je leta 1992 za nepozabno vlogo Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo.



Januarja letos je na festivalu Sundance imel premiero njegov najnovejši film Oče (The Father), v katerem igra s prav tako odlično britansko igralko Olivio Colman.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: