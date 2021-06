Nekdanji dvorec Catherine Deneuve

Karizmatiki privlačijo profesionalno, a radovednost in zanimanje sprožajo tudi zasebno. Francozinjaje velika diva, ki navdihuje domačo in tujo javnost z umetniško prezenco, nič manj pa tudi z načinom življenja. Kar tri desetletja je, med drugim, živela v dvorcu Primard v Normandiji , kjer je v svojem intimnem raju v bližini vasice Guainville v departmaju Eure-et-Loir konec tedna in med počitnicami gostila družino in prijatelje. Pred tremi leti je posestvo, ki je od Pariza oddaljeno približno 75 kilometrov, prodala, nova lastnika Frédéric Biousse in Guillaume Foucher, ki imata v lasti nemalo luksuznih hotelov po Franciji in Evropi, pa sta ga pred kratkim spremenila v hotel. V njem je še vedno čutiti igralkino lepo »roko«, vsaj deloma se je je mogoče dotakniti, kar je neredkim všeč.Podeželski dvorec, ki so ga, kakor so zapisali pri Le Pointu, postavili v 18. stoletju, stoji na 18 hektarov velikem zemljišču, v bližini je pristava – bivalne površine se razprostirajo na več kot 1200 kvadratnih metrih –, ima pa tudi bazen, park, vrt. Za zdaj že 77-letno Catherine Deneuve je bil prijetno podeželsko zatočišče, kjer se ji je uspelo spočiti in povezati z naravo, saj rada vrtnari in je imela, kot znana ljubiteljica perjadi, rada sploh kokoši; njene so se pasle na prostem.​Nova lastnika posestva sta ga sprva nameravala imeti zase, na koncu pa sta se odločila za hotel in ga primerno preuredila. Marsikaj nekdanjega sta odvzela, a nemalo je ostalo: denimo veliko staro ognjišče v kuhinji, krasen rastlinjak, v katerem je igralka gojila sadike, zdaj pa je v njem čajni salon, tudi pisarna s pogledom na vrt. Na njem še naprej poganja mnogo rastja, kajti Catherine Deneuve je velika ljubiteljica redkih rastlin; menda je posadila okoli 350 različnih vrtnic. Zelenjavni vrt je prav tako živ in negovan, v veselje pa sploh chefu hotelske restavracije, ki v njem nabira dišavnice ter sezonsko zelenjavo.Catherine Deneuve je ena največjih francoskih igralk druge polovice 20. stoletja, ki se je družila z največjimi režiserskimi imeni kot Jacques Demy, François Truffaut, André Téchiné, Luis Buñuel, Roman Polanski ... Igra še naprej, kakor se tudi na stara leta po svoje angažira. Proti skrajnim odklonom gibanja #jaztudi, denimo, se je postavila z apelom, leta 2018 objavljenim v Le Mondu; v njem se je s približno sto sopodpisnicami zavzela za pravico do svobodnega nadlegovanja, rekli bi moškega »teženja« ženskam, saj da je »nujno za seksualno svobodo«. Feminizem, ki počez širi sovraštvo do moških, ni prava pot k boljši družbi, v kateri bodo ženske enakovredne moškim, oba spola spravljena drug z drugim in samim seboj.