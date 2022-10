Nekdanji premier jezen na ameriške filmarje

V letih od 1990 do 1997 britanski premier sir John Major – v plemiški stan ga je pokojna kraljica Elizabeta II. povzdignila leta 2005 – je govorice o vsebini pete sezone visokoproračunske in zelo uspešne nadaljevanke Krona (The Crown) označil za polno vrečo neumnosti. Sezona naj bi se ukvarjala z zaroto, s katero je menda hotel takratni princ Charles, zdaj kralj Karel III., v dogovoru s takratnim premierom Majorjem prisiliti kraljico k odstopu, da bi sam zasedel prestol. Domnevno zaroto naj bi Charles pripravljal leta 1992, ko je bil ugled kraljeve družine zaradi ločitev kraljičinih otrok na psu.

Ker gre za obdobje, ko je bil tudi princ Charles zaradi ločitve od žene, kraljice ljudskih src princese Diane, vse prej kot priljubljen, ni najbolj razumljivo, zakaj bi hotel kralj postati ravno takrat. V seriji ameriške spletne platforme za prenos spletnih vsebin Netflix so to razložili z domnevnim pogovorom med Charlesom in Majorjem. V njem naj bi prvi drugemu povedal, da je njegov prapraded Edward VII. na krono čakal skoraj šestdeset let, preden so ga po smrti, matere, kraljice Viktorije, okronali za kralja. Mati mu ni hotela dati nobenih nalog in večina ljudi je dvomila, da bo sposoben vladati. A je v desetletju, ko je nosil krono »dokazal, da so se dvomljivci motili in njegova vladavina je bila veličastna«, naj bi v Netflixovi seriji Majorju razlagal Charles. Poleg tega naj bi v seriji Major podcenjujoče govoril o Windsorjih.

Zdaj 79-letni Major, ki redko daje izjave in intervjuje, se je na to, kar bo verjetno v novi sezoni Krone, prek tiskovnega predstavnika odzval ostro. Najprej je pojasnil, da ni imel nič z ustvarjalci serije in da ga ni nihče niti vpraša, ali je do tega pogovora sploh prišlo. »Sir John in takratni velški princ se nista nikoli pogovarjala o odstopu Elizabete II. Tako neverjetne in neprimerne teme ni ne takratni velški princ ne sir John nikoli niti omenil,« je povedal Majorjev predstavnik. Dotaknil se je tudi pogovora med Majorjem in kraljico, ki naj bi bil del vsebine. »Kot veste, so pogovori med monarhom in premierom popolnoma zasebni in bodo – s strani sira Johna – takšni vedno ostali. Vsebina serije je popolna fikcija. Vse skupaj je poln koš neumnosti, katerih edini namen je ustvariti čim večji – in popolnoma lažen – dramatični vtis,« je bil odločen tiskovni predstavnik nekdanjega premiera.

Netflix se obtožb brani, češ da niso nikoli trdili, da je vsebina čista resnica, a da temelji ne tem, kar se je dejansko zgodilo. »Peta sezona Krone se ukvarja s tem, kaj bi se lahko za zaprtimi vrati dogajalo v desetletju, pomembnem za kraljevo družino. Veliko tega so novinarji, biografi in zgodovinarji že podrobno opisali,« je dodal tiskovni predstavnik Američanov.

Na domnevno dogajanje v peti sezoni serije so se kritično odzvali tudi odlični poznavalci razmer na dvoru Windsorjev. Radijski in televizijski voditelj Jonathan Dimbleby je povedal, da je serija že tako polna neumnosti. da pa je domnevni pogovor med Charlesom in Majorjem »večja neumnost od vseh do zdaj«. Še bolj ostra je bila biografinja kraljeve družine Sally Bedell Smith. Za časopis Mail on Sunday je zatrdila, da je Netflix s svojim izdelkom »povzroča resno škodo na to, kako ljudje gledajo na zgodovino in na kraljevo družino. Serija je že od začetka polna zlobnih laži, zdaj pa se je zloraba dvignila čez vse razumne meje.«