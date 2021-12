Nelegitimni predsednik odstavil nelegitimnega premiera

Ena najbolj zavoženih držav na svetu je Somalija. Na listi tovrstnih držav, ki se politično korektno imenuje indeks krhkih držav, je povsem pri repu že od začetka nikoli res zaključene državljanske vojne leta 1991. Trenutno je na predzadnjem mestu, za njo je le Jemen. Somalijski predsednik Mohamed Abdulah Mohamed, bolj znan kot Farmedžo, je v ponedeljek oznanil, da je odstavil premiera Mohameda Huseina Robla, ker da je vpleten v korupcijo, saj naj bi posegal v preiskavo glede nezakonitega prilaščanja zemlje.

Predsednikova poteza, ki jo je premier nepresenetljivo razglasil za protiustavno, je samo zadnja v vrsti nesporazumov med najmočnejšima politikoma v nedelujoči državi na Afriškem rogu. Zanimivo je, da ne 59-letni predsednik ne 58-letni premier nimata prav nobene legitimnosti. Tako predsedniški kot parlamentarni mandat sta namreč že potekla. Oba sta na položaju, ker se ne morejo dogovoriti, kdaj bi izvedli volitve v zgornji in spodnji dom parlamenta, ta pa bi potem izvolila novega – ali potrdila sedanjega – predsednika. Tudi parlamentarce sicer volijo posredno. Spodnji dom določi 30.000 predstavnikov klanov, zgornjega pa člani regionalnih odločevalskih teles.

Zelo sporna je bila že prva izvolitev Farmedža na predsedniški položaj. Poročali so o povsem odkritem kupovanju glasov na skupnem zasedanju parlamentarnih domov. V zameno za glasovanje za določene kandidate naj bi parlamentarci dobili skupaj več kot 17 milijonov evrov; večina denarja je prišla iz tujine, saj so tuje države hotele zagotoviti položaj kandidatom, za katere so domnevale, da bodo zastopali njihove interese.

Farmedžo se je rodil leta 1962 v prestolnici Somalije Mogadišu. Je pripadnik enega od največjih in najvplivnejših klanov Daroda, iz katerega so prihajali in prihajajo številni pomembni Somalci. V letih od 1982 do 1985 je kot uradnik delal na zunanjem ministrstvu, v letih od 1985 do 1988 pa na veleposlaništvu Somalije v Washingtonu. Ko se je leta 1991 v Somaliji začela državljanska vojna, je z ženo in štirimi otroki pobegnil najprej v Kanado in potem v ZDA. Tam je dobil azil in potem državljanstvo, delal pa je v različnih delih javne uprave zvezne države New York.

V domovino se je vrnil šele leta 2010, ko so ga imenovali za premiera Somalije; žena in otroci so ostali v ZDA. Položaj prvega ministra je zapustil že po enem letu. Ustanovil je politično stranko Tajo (Kakovost) in se leta 2017 povzpel na položaj predsednika države. Njegov sponzor, ki mu je menda dobesedno kupil položaj, je bil Katar, se pravi tamkajšnja vladajoča dinastija Tani.