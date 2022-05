Ni Banksy in zato je odstopil

Banksy je nedvomno najbolj znani ulični umetnik na svetu, nihče pa ne ve, kdo dejansko je. Zato ni nenavadno, da se pojavlja nešteto teorij, kdo bi se lahko skrival za psevdonimom, ki mu pripisujejo številne družbenoangažirane podobe na zidovih mest po vsem svetu. Kjerkoli se pojavijo, takoj postanejo turistična atrakcija.

Na enem od grafitov, ki naj bi jih ustvaril, je Banksy v zloglasnem nekdanjem nezakonitem begunskem taboru Džungla v Calaisu na severu Francije leta 2015 upodobil pokojnega milijarderskega ustanovitelja podjetja Apple Steva Jobsa kot begunca. FOTO: Philippe Huguen/AFP

A Banksyju očitno ni do slave. Da je odločitev za anonimnost najbrž kar modra, pa je ugotovil umetnik iz malega mesta na jugozahodu Velike Britanije Walesa Pembroke Doca oziroma originalno Doc Penfra Billy Gannon. Odkar so ga mediji razglasili za mogočega kandidata za Banksyja, se je njegovo življenje postavilo na glavo. Ker ga ljudje neprestano gnjavijo, ali je res znameniti skriti umetnik, je to menda okrnilo njegovo sposobnost za ustvarjanje, 58-letnik pa je tudi odstopil kot mestni svetnik Doc Penfra. Da ne bi očrnil ugleda tega organa, je povedal.

V resnici se je Gannon znašel v zanimivi situaciji. »Ljudje me ne pozivajo, naj dokažem, kdo sem. Pozivajo me, naj dokažem, kdo nisem. Oseba, katera nisem, pa morda sploh ne obstaja. Kako naj dokažem, da nisem oseba, ki ne obstaja?« se sprašuje Gannon. To, kar se mu dogaja, primerja z romanom Preobrazba Franza Kafke. V njem je šel glavni junak spat kot človek in se zbudil kot velikanski hrošč, on pa je šel spat kot neznani umetnik in se zbudil kot slavni Banksy.

Za zdaj se je odločil, da se bo proti nepričakovani slavi, ki je noče, boril s priponkami, na katerih piše, da ni Banksy. Deli jih brezplačno in jih tudi pošilja naokrog, če mu povrnete stroške poštnine. V šali Gannon pravi, da bomo takrat, ko si jih bomo pripeli vsi, ki nismo Banksy, izvedeli, kdo skrivnostni umetnik dejansko je. Da Gannon najbrž res ni Banksy, kaže tudi to, da v njegovem Doc Penfru ni niti ene Banksyjeve poslikave.

Dela umetnika s psevdonimom Banksy so se začela pojavljati v 90. letih v mestu Bristol na jugozahodu Anglije. Navdihovala naj bi ga tamkajšnja underground scena tistega časa, v kateri so se povezovale upodabljajoče umetnosti in glasba. V naslednjem desetletju je anonimni umetnik z uličnimi poslikavami v velemestih, kot so London, Pariz in New York, zaslovel po vsem svetu. Zelo močan vpliv nanj je menda imela bristolska glasbena skupina Massive Attack. Ker je njen ustanovitelj in pevec Robert Del Naja tudi ulični umetnik, nekateri trdijo, da je prav on Banksy.