Julia Navalna, prva dama ruske opozicije

Julija Navalna, žena vodje opozicije Alekseja Navalnega, »prva dama ruske opozicije«, kot ji pravijo, je po mnenju številnih komentatorjev potencialna kandidatka za vodjo opozicije in protikorupcijske fundacije FBK.



Mnogi trdijo, da se bo Putin moral soočiti z naraščajočo priljubljenostjo Julije Navalne, podpora ji raste od zastrupitve njenega moža avgusta lani, ko je z ostrimi izjavami in dejanji pokazala trdnost, moč in odločnost. Takrat je dejala, da verjame, da je ukaz o zastrupitvi njenega moža z živčnim plinom novičok prišel iz Kremlja, čeprav je Moskva navedbe zanikala.



Dosegla je, da sta z možem v kritičnem stanju iz Rusije odletela v Nemčijo na zdravljenje. Potem ko je ruski doktor dejal, da v telesu Navalnega niso našli toksične snovi, ga je Julija Navalna javno obtožila, da »ne deluje kot zdravnik, ampak kot glas države«. Ves čas zdravljenja v Berlinu je stala možu ob strani v bolnišnici Charité in Navalni je kasneje objavil sporočilo: »Julija, rešila si me.« Sporočilo se bo, kot so zapisali v ruskem časopisu Nova Gazeta, zapisalo v zgodovino ruske politike.

Sama upravlja svojo usodo

Ko so Navalnega ob vrnitvi v Rusijo 17. januarja aretirali in so Rusijo začeli pretresati nemiri in protesti njegovih podpornikov, je Julija Navalna pogumno nagovorila njegove podpornike: »Ni me strah, in tudi vas naj ne bo.«



»Julija Navalna je posebne vrste cvet med sicer nenavdihujočimi ženami ruskih politikov,« je zapisala komentatorka Anna Narinska. »Ne samo zato, ker je žena opozicijskega voditelja, ampak zato, ker združuje dva težko združljiva elementa: položaj žene vplivnega moškega in hkrati ženske, ki sama upravlja svojo usodo.«



Že leta 2015 so jo uvrstili med sto naj­vplivnejših ruskih žensk, časopis Nova Gazeta pa jo je imenoval za junakinjo leta 2020. V nasprotju z možem Julija Navalna nima kriminalne kartoteke, je karizmatična, odločna in sposobna pridobiti podporo ruskih žensk. Boj z njo za Putina ne bo lahek, so zapisali komentatorji, eno je napasti Navalnega in njegove zaveznike in jih obtožiti kot tuje agente, nekaj drugega pa, da uporabiš državni aparat za represijo nad zapornikovo ženo.



Potem ko je na sojenju sodnik prebral obsodbo njenega moža, ki se je iz pogojne zaporne kazni treh let in pol spremenila v dve leti in osem mesecev, ni mogla zadržati solz. Mož pa ji je, ko so ga odpeljali iz sodne dvorane, rekel: »Ne bodi žalostna, vse bo še v redu.«



Naslednji dan je novinarka Katja Fjodorova pozvala sledilce Alekseja Navalnega, naj njegove zadnje besede njegovi ženi spremenijo v hešteg (#негрустивсебудетхорошо) in objavijo selfije v rdečem, v Julijini najljubši barvi.

