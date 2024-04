Nobelovka iz zapora v hišni pripor

Nekdanjo mjanmarsko voditeljico, prejemnico Nobelove nagrade za mir, 78-letno Aung San Su Či, so izza rešetk premestili v hišni zapor. Poleg ene najbolj znanih političnih zapornic na svetu so na njegov dom, tudi ta je na neznani lokaciji, premestili tudi nekdanjega predsednika iz let 2018 do 2021 Win Myinta. Poleg tega je vladajoča vojaška hunta napovedala tudi pomilostitev večjega števila zapornikov.

Vzrok odločitve vladajočih je dokaj nenavaden, iz besed tiskovnega predstavnika hunte je moč razbrati, da so se oblasti zaradi visokih temperatur odločile sprejeti določene previdnostne ukrepe, s katerimi bi poskrbeli za starejše oziroma ranljivejše zapornike, mednje sodita tudi Aung San Su Či in Win Myinta, ki ima 72 let.

Ob premestitvi dveh nekdanjih voditeljev oblasti sporočajo, da bodo v okviru redne amnestije ob burmanskem novem letu prostost namenile več kot tri tisoč zapornikom, nekaterim pa bodo bivanje v zaporu skrajšali za šestino. Amnestija bo pričakovano preskočila obsojence najhujših kaznivih dejanj, umorov, terorizma in dejanj, povezanih z mamili. Kaj bo z manj s političnimi zaporniki, hunta ne poroča.

Hunta je z udarom prevzela oblast februarja 2021, odstavila in poslala za zapahe Aung San Su Či zaradi domnevnih goljufij na volitvah novembra 2020, na katerih je zmagala Nacionalna liga za demokracijo (NLD) pod njenim vodstvom. Skoraj dve leti se je o njenem položaju in predvsem zdravstvenem stanju v zaporu vedelo zelo malo.

Nobelovka Aung San Su Či je bila najprej obsojena na 33-letno zaporno kazen, hunta pa ji je v okviru delne pomilostitve kazen znižala za šest let. To znižanje se nanaša na kazni, ki so ji jih izrekli zaradi domnevnega kršenja zakona o uvozu in izvozu ter pravil med pandemijo, ne pa tudi zaradi korupcije. Win Myintu, ki je bil obsojen na dvanajst let zapora, so kazen znižali za štiri leta.

Državni udar je v Mjanmaru sprožil državljansko vojno med vojsko in uporniki ter različnimi etničnimi skupinami. Spopadi so doslej zahtevali že skoraj pet tisoč civilnih žrtev. Je pa bila država prežeta z nasiljem že dolga desetletja pred zadnjim prihodom hunte na oblast. Aung San Su Či je tako ali drugače v priporu doslej preživela skoraj dve desetletji, ob zdajšnjih obsodbah pa bi lahko svobodo ponovno užila šele, ko bo dopolnila sto let.