Novi datum in prvi nastopajoči podelitve glasbenih videonagrad MTV

Podelitev glasbenih videonagrad MTV (MTV Video Music Awards) običajno pritegne veliko število gledalcev, zaradi česar so letošnje zaradi načrtovanega televizijskega soočenja med ameriškima predsedniškima kandidatoma Donaldom Trumpom in Kamalo Harris, ki je predvideno za 10. september, za en dan preložili, ob tem pa razkrili tudi prve nastopajoče.

Za podelitev nagrad 11. septembra so napovedali tudi že prve zvezdniške nastope, med katerimi bodo Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, GloRilla in Rauw Alejandro, pri čemer ni zanemarljivo, da sta se prav mladi pop zvezdnici Chappell Roan in Sabrina Carpenter s skladbami, kot so Good Luck, Babe!, Casual, Espresso in Please, Please, Please v letošnjem letu zavihteli na sam vrh glasbenih lestvic.

Z največ možnostmi za zmago bo na podelitev sicer prišla pop zvezdnica Taylor Swift; 34-letna glasbenica na seznamu kandidatov vodi z desetimi nominacijami, med drugim v kategorijah za videospot, izvajalca in pesem leta. Največ nominacij ji je prinesla pesem Fortnight z albuma The Tortured Poets Department.

Pri uspešnici je sodeloval tudi raper Post Malone, ki si je tako skupaj s sodelovanjem s country zvezdnikom Morganom Wallenom pri pesmi I Had Some Help prislužil devet nominacij.

S po šestimi možnostmi za nagrado pa bodo na podelitev prišli Ariana Grande s pesmijo We Can't Be Friends, Sabrina Carpenter s pesmijo Espresso in Eminem s pesmijo Houdini.

Nagrade pri MTV podeljujejo od leta 1984. Podelitev kipcev, ki prikazujejo figuro astronavta z zastavo MTV v rokah, poteka na severu zvezne države New York. Oboževalci lahko za svoje favorite glasujejo na spletu.