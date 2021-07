Nov udarec para Megxit – tokrat s knjigo

Milijoni dolarjev in nadaljnji konflikti

Mnogi za prinčevo maščevalno vedenje do družine krivijo njegovo soprogo. FOTO: Reuters



​Pod taktirko žene Meghan

(36), uporniški vnuk britanske kraljice, ki ga na vsakem koraku pozorno spremlja žena(39), je najavil izid udarne knjige spominov o življenju v kraljevi družini in izstopu iz nje. Izšla bo prihodnjo jesen, prav v letu kraljičinega platinastega jubileja vladanja – to bo hkrati rekord v zgodovini britanske monarhije – in sicer pod okriljem založbe Penguin.Ta je vojvodi Susseškemu vnaprej plačala honorar v višini petnajstih milijonov dolarjev; zaslužek naj bi šel v dobrodelne namene. Razvpiti odpadnik kraljevega dvora obljublja, da bodo spomini napisani ne s stališča nekoga, ki se je rodil kot princ, temveč moškega, kakršen je postal. Z bralci želi deliti svojo zgodbo z vzponi in padci, kaj se je naučil iz lastnih napak, saj meni, da imamo ne glede na to, od kod prihajamo, več skupnega, kot si mislimo.Pri pisanju mu je pomagal ameriški pisatelj in novinar, Pulitzerjev nagrajenec(56). Prinčeva najava biografije je na kraljevem dvoru pričakovano sprožila val jeze in neodobravanja. Viri znotraj Buckinghamske palače so dejali, da je ta njegova poteza prav ob bližajoči se platinasti obletnici babičine vladavine globoko nespoštljiva. Prav zato je mogoče, da ne on ne njegova družina z otrokoma ne bo prejela vabila na praznovanje in dogodke v zvezi z jubilejem, ki bodo potekali vse leto.Skrb, da se z ženo Meghan brez kraljevih finančnih injekcij ne bi znašla, je odveč, saj sta zakonca Megxit podpisala že vrsto komercialnih pogodb, vrednih milijone dolarjev, denimo z Netflixom in Spotifyjem. Novinar in tako imenovani boter poročanja o kraljevi družini(57) meni, da bo napovedana knjiga vodila le v nadaljnje konflikte in bo izjemno škodovala monarhiji kot instituciji, medtem ko je očitno, da je avtor že dovolj bogat in je zato njegov namen zgolj povzročati škodo.Jobson princa Harryja primerja z, bratom njegovega prastarega očeta, ki je prav tako abdiciral, da bi se lahko poročil z ameriško ločenko. Mnogi za Harryjevo maščevalno vedenje do družine krivijo Meghan, nekdanjo igralko, ki ima prav tako za seboj propadli zakon.Več poznavalcev angleškega dvora meni, da so bili spomini napisani prav pod njeno taktirko. Ona naj bi bila tudi glavna pobudnica za zloglasni intervju v oddaji(67), v kateri sta prala precej umazanega perila. Predvajan je bil prav takrat, ko je v bolnišnici ležal kmalu zatem preminuli prinčev dedek,