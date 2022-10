Novi kraljevi namestniki

Duh pokojne kraljice Elizabete II. še živi in sooblikuje celostno podobo oblastne piramide modrokrvnežev. Kot je za britanski časopis Daily Mail oziroma njegovo elektronsko različico Mail Online zapisal Robert Hardman, uveljavljeni novinar, specializiran za kraljevo družino, potekajo resne razprave o tem, kdo lahko zamenja kralja v izrednih razmerah. Predlogi in namigi v tej smeri sicer trajajo že dlje časa; začeli so se že takrat, ko je bila slavna monarhinja še živa – z njenim blagoslovom.

Medtem ko so bile oči javnosti v teh dneh uprte predvsem v novega britanskega konservativnega premiera in multimilijonarja indijskih korenin Rishija Sunaka, so britanski lordi hkrati razpravljali o prvi reformi kralja Karla III.; ta med drugim temelji na predpostavki, da ga v njegovi odsotnosti ne bo mogel nadomestiti nihče od vojvod. Predvidoma v prihodnjih tednih bodo v parlamentu obravnavali možnost, da bo v njegove čevlje lahko stopilo več kraljevih članov, denimo princese in grofi.

Elegantna rešitev

Po dosedanji zakonodaji smejo kralja Karla III. pri opravljanju nujnih dolžnosti zamenjati kraljica soproga Camilla, valižanski princ William, princ Harry, vojvoda Susseški in princesa Beatrice. Po novem naj bi se četverici prednostno pridružila še kraljeva sorojenca – princesa Anne in princ Edward. S spremembo hitijo, saj se bo kraljevi par kmalu odpravil čez lužo. To se bo zgodilo prvič po sedmih letih; nazadnje je kraljica obiskala Vrh Commonwealtha na Malti leta 2015.

Po tistem se je princ Harry odpovedal kraljevskim dolžnostim ter se preselil v tujino, medtem ko so javno nastopanje prepovedali princu Andrewu, vojvodi Yorškemu zaradi njegovih povezav oziroma pogostega druženja z obsojenim pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Po Hardmanovih besedah si skrbniki za ohranjanje ugleda kraljeve družine v času velike narodne, mednarodne in ekonomske turbulence ne želijo videti na začasnem tronu ne enega ne drugega.

Namesto da bi jima to prepovedali, kar bi še bolj spodbudilo razprave o najtemnejših, obsojanja vrednih madežih britanske monarhije, bodo zakonodajalci zato to uredili bolj elegantno – s povečanjem števila primernih kandidatov. Prvi v vrsti za kraljevi prestol seveda ostaja valižanski princ William, najstarejši sin kralja Karla III., ki je tudi prvi najprimernejši namestnik.