Novi predsednik in novi kuža

Zakonca Biden sta se v petek udeležila sprejema in večerje skupaj z drugimi voditelji skupine G7, na večerji v Cornwallu pa so bili tudi člani kraljeve družine – kraljica, princ Charles in Camilla ter princ William in Kate.



V svoji skoraj 70-letni vladavini se je kraljica Elizabeta II. srečala s trinajstimi od zadnjih štirinajstih ameriških predsednikov, »izvisel« je le Lyndon Johnson.



Leta 1951 se je še kot princesa srečala s Harryjem Trumanom. Šest let kasneje je že v vlogi kraljice spoznala Dwighta D. Eisenhowerja. Dve leti kasneje ga je gostila tudi na gradu Balmoral na Škotskem in mu v Belo hišo poslala recept za scone, sladico iz Cornwalla, ki spominja na palačinke.



Z Johnom F. Kennedyjem in njegovo ženo Jackie se je srečala leta 1961. Kot piše v eni od biografij ameriške prve dame, se je Jackie princ Filip zdel zabaven, a živčen, kraljica pa precej dolgočasna.



Osem let kasneje je v Buckinghamski palači gostila Richarda Nixona. Leta 1976 je v Beli hiši plesala z Geraldom Fordom, leto kasneje pa gostila Jimmyja Carterja.



Leta 1982 smo občudovali fotografije, posnete med ježo z Ronaldom Reaganom. Leto kasneje ga je s svojim govorom, v katerem se je pošalila iz kalifornijskega vremena, spravila v krohot na slovesni večerji v San Franciscu.



1991. si je s predsednikom Georgeem Bushem st. in njegovo ženo Barbaro ogledala bejzbolsko tekmo, štiri leta kasneje pa je v Buckinghamski palači gostila Billa in Hillary Clinton. Ponovno so se srečali leta 2000, tri leta kasneje pa je gostila Clintonovega naslednika Georga W. Busha in njegovo ženo Lauro.



Leta 2007 sta bila s princem Filipom gosta zakoncev Bush v Beli hiši. Z Barackom in Michelle Obama se je srečala večkrat, 2009 in 2011 pa ju je gostila v Buckinghamski palači. 2018 je na gradu Windsor gostila Donalda in Melanio Trump, leto kasneje pa sta kraljevi par obiskala v Buckinghamski palači, kjer so jima priredili slovesno večerjo.



V težkih časih, ki jih preživlja po moževi smrti, pa je 95-letno monarhinjo razveselil sin, princ Andrew. Ravno na dan, ko bi pokojni princ Filip dopolnil sto let, ji je skupaj s hčerkama, 32-letno Beatrice in 31-letno Eugenie, podaril novega psa corgija. Njeno veličanstvo ta pasma že dolgo spremlja. Prejšnji mesec je njen kužek Fergus nenadoma poginil pri le petih mesecih, zdaj pa ima kraljica novega štirinožnega spremljevalca, ki ji bo lepšal dneve.

