Odšel je najboljši prijatelj Carrie Bradshaw

Ekipo in oboževalce kultne serije Seks v mestu po vsem svetu je pretresla vest, da se je pri 57 letih poslovil Willie Garson, ki je v priljubljeni nadaljevanki upodobil Stanforda Blatcha, najboljšega prijatelja glavne junakinje Carrie Bradshaw.



Nazadnje je sodeloval pri snemanju nadaljevanja serije z naslovom And Just Like That. Vzrok smrti še ni znan, izvršni producent serije in nadaljevanja Michael Patrick King pa je namignil, da ga je izdalo zdravje, saj je zapisal, da je delal tudi, ko je bil bolan.



»Družina Seksa v mestu je izgubila enega od svojih. Našega izjemnega Willieja Garsona. Njegova predanost poklicu je bila vidna vsak dan, ko smo snemali And Just Like That. Bil je tam in dal je vse od sebe – četudi je bil bolan. Kot oseba in igralec je bil človek mnogih talentov. Vsi ga bomo pogrešali. V tem žalostnem, črnem trenutku, nas tolaži njegovo veselje in svetloba,« je zapisal King.



Poklonili so sem mu tudi pri televizijski mreži HBO. »Ustvaril je enega najbolj priljubljenih likov v panteonu HBO-ja in član naše družine je bil skoraj 25 let. Globoko smo užaloščeni in njegovi družini in bližnjim izrekamo iskreno sožalje.«



Žalostno novico je na Instagramu sporočil njegov sin Nathen Garson, ki ga je igralec posvojil leta 2009. »Tako rad te imam, očka. Počivaj v miru. Vesel sem, da si lahko z menoj delil vse svoje pustolovščine in da si toliko dosegel. Ponosen sem nate. Vedno te bom imel rad, toda mislim, da je čas, da se na naslednjo pustolovščino odpraviš sam. Vedno boš z menoj.



Rad te imam bolj, kot boš kdaj vedel in v uteho mi je, da si zdaj našel mir. Vedno si bil najbolj trdoživa in zabavna oseba, kar sem jih spoznal. Srečen sem, da si svojo ljubezen delil z menoj. Nikoli je ne bom pozabil ali izgubil,« je zapisal.



Igralec se je rodil kot William Garson Paszamant v New Jerseyju leta 1964, izšolal pa se je na Yale School of Drama. V manjših vlogah se je pojavil v priljubljenih serijah Na zdravje, Twin Peaks, Družinske vezi, Zakon v Los Angelesu, Buffy - Izganjalka vampirjev, Prijatelji in Dosjeji X. Igral je tudi v filmih Neskončni dan, Nori na Mary in Popolni ulov.



Največji igralski uspeh je dosegel prav s serijo Seks v mestu. Kot Stanford Blatch, Carriejin istospolno usmerjeni najboljši prijatelj in lovec na talente, se je pojavil že v prvi sezoni leta 1998, igral pa je tudi v obeh filmih, ki so ju posneli po zaključku serije.



Mario Cantone, ki je v priljubljeni nadaljevanki igral njegovega življenjskega sopotnika Anthonyja Marentina, je ob kolegovi smrti na Instagramu zapisal: »Vsi smo ga imeli radi in oboževali smo delati z njim. Tako na platnu kot v resničnem življenju je bil neskončno zabaven. Bil je vir svetlobe, prijateljstva in utelešal je bistvo šovbiznisa.«



