Odvihral iz studia, odletel iz oddaje

Na twitterju je včeraj citiral tudi Emila Zolaja: »Raje bi umrl od strasti kot od dolgočasja.« FOTO: Toby Melville/ Reuters

Med tistimi, ki mu odtujena člana britanske monarhije nista simpatična, je 55-letni britanski televizijski voditelj. Sredi debate v oddaji Good Morning Britain, v kateri je udrihal predvsem po vojvodinji, je odvihral iz studia, potem ko ga je vremenarobtožil, da nepošteno »smeti« po Meghan, njegovo vedenje pa je označil za hudičevo.»Razumem, da ne maraš Meghan, to si že velikokrat jasno povedal v tej oddaji. Razumem, da sta si bila blizu, potem pa te je odrezala,« mu je zabrusil Beresford, Morgan pa je odvrnil, da mu tega ni treba poslušati, in odvihral iz studia. Po njegovem odhodu je Beresford dodal: »Žal mi je, toda Piers v oddaji redno pljuva, mi pa moramo sedeti tu in ga poslušati.«Zdaj so ustvarjalci programa sporočili, da se Morgan od oddaje Good Morning Britain poslavlja. V rekordno gledani zadnji oddaji je izjavil: »Ne verjamem niti besede, ki jo je izrekla Meghan. Ne bi ji verjel niti, če bi mi prebrala vremensko napoved,« vojvodinjo pa je poimenoval »princesa Ostržek«. Zaradi njegovih ostrih komentarjev so prejeli kar 41.000 pritožb gledalcev.Po oddaji se je izkašljal na twitterju in s svojimi 7,8 milijona sledilci delil zapis: »V ponedeljek sem rekel, da Meghan Markle v intervjuju z Oprah ne verjamem. Imel sem čas za razmislek in ji še vedno ne. Če ji vi verjamete, v redu. Svoboda govora je stvar, za katero sem pripravljen umreti. Hvala za vso ljubezen in sovraštvo. Odhajam, da bom več časa preživel s svojimi mnenji.«Dodal je citat nekdanjega britanskega premiera: »Nekateri ljudje menijo, da je svoboda govora, da lahko govorijo, kar želijo, če kdo kaj reče nazaj, pa so zgroženi.«Morganova sovoditeljica oddaje Good Morning Britainje v torek pred kamerami dejala, da bo brez njega program zelo drugačen in da je bil Piers v zadnjih petih letih »glas mnogih izmed vas«.Daily Telegraph medtem poroča, da je bila med tistimi, ki so se pritožili čez Morganove komentarje v oddaji, tudi vojvodinja Meghan osebno. Njeni tiskovni predstavniki te navedbe niso hoteli komentirati, na televiziji pa trditve niso zanikali.Veliko ogorčenja je sprožilo dejstvo, da je Morgan relativiziral Meghanine duševne težave. Njegov odhod je menda spodbudilo dejstvo, da se za izrečeno ni hotel opravičiti. Na televiziji ITV so se na njegov odhod odzvali z besedami: »Njegovo odločitev smo sprejeli in ničesar nimamo za dodati.«