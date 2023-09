Odžagali so ga zaradi rasističnih in seksističnih pripomb

Dandanes človeku ni lahko povedati, kar misli. Tudi če si pred 56 leti soustanovil takšno institucijo kot je ameriški mesečnik o glasbi, popkulturi in politiki Rolling Stone ter pred 40 leti Rock and Roll Hall of Fame, hišo slavnih rockerjev v Clevelandu. To je izkusil Jann Wenner. »Odstranjen je bil iz upravnega odbora Rock and Roll Hall of Fame Fundation,« so v nedeljo suho sporočili in clevelandske fundacije, ki upravlja hišo slavnih.

Odstavili so ga samo dan po objavi njegovih kontroverznih izjav o temnopoltih in ženskih glasbenikih – ter seveda glasbenicah – v sobotni izdaji The New York Timesa. Wenner je ravnokar izdal knjigo The Masters, kar bi lahko prevedli kot mojstri, v kateri profilira po njegovem mnenju največje rock glasbenike. Lotil se je Boba Dylana, Johna Lennona, Micka Jaggerja, kitarista The Who Peta Townshenda, pevca in kitarista skupine Grateful Dead Jerryja Garcie, Bona iz U2 in Bruca Springsteena. Samih belih moških.

Škandala 77-letni Wenner ni povzročil s samo knjigo, ampak s spremljajočimi izjavami v newyorškem časniku. Ko so ga vprašali, zakaj v knjigi ni temnopoltih oziroma sploh nebelih glasbenikov in nobene glasbenice, je odgovoril, da ne eni ne druge niso uspeli tako ubesediti duha svoje generacije kot tisti, ki jih je obdelal v knjigo. Potem je še malce pomodroval, da bi bilo z vidika publicitete morda celo dobro najti kakšnega črnca in kakšno žensko ter ju vključiti, čeprav ne bi dosegla standardov drugih portretirancev. Seveda takšne izjave niso šle mimo brez odziva in v Rock and Roll Hall of Fame Fundation so se odločili, da bodo besne zaradi Wennerjevih ne prav taktno izbranih besed poskusili pomiriti z njegovo odstranitvijo iz upravnega odbora.

Revijo Rolling Stone, najbrž najvplivnejšo glasbeno publikacijo, je leta 1967 v San Franciscu ustanovil z glasbenim kritikom Ralphom Gleasonom, ki je umrl že sredi 70. let prejšnjega stoletja. Začetni denar si je Wenner, po poreklu Jud, izposodil od sorodnikov in sorodnikov Jane Schindelheim, s katero sta se poročila kmalu po začetku izhajanja revije. Imata tri sinove, leta 1995 pa sta se ločila. Od takrat je založnik, ki je večinski delež v Rolling Stonu prodal leta 2017, v zvezi z modnim kreatorjem Mattom Nyem. S pomočjo nadomestnih mater so se tudi njima rodili trije otroci.