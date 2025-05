Papež se je zavzel za zaprte novinarje in svobodo govora

Papež Leon XIV. je že prevzel številne dolžnosti, ki pritičejo poglavarju Rimsko-katoliške cerkve. Tako je danes v Vatikanu prvič v svojem pontifikatu nagovoril predstavnike sedme sile in pozval k izpustitvi zaprtih novinarjev. Poudaril je, da je Cerkev solidarna s tistimi, ki »iščejo resnico« in se zavzel za varovanje »dragocenega darila svobode govora«. Poudaril je še pomen preudarne komunikacije v korist miru. Zbrane novinarje je pozval, naj zavrnejo vojno besed in podob. Med drugim je izjavil: »Razorožimo komunikacijo vseh predsodkov in zamer, fanatizma in celo sovraštva. Osvobodimo jo nasilja … Razorožimo besede in pomagali bomo razorožiti svet.«

Poziv k miru je izrekel že v nedeljo, ko je prvič v svoji novi vlogi nagovoril vernike na Trgu svetega Petra. Pred zbrano množico več deset tisoč vernikov se je zavzel za pravičen mir v Ukrajini in za prekinitev ognja v Gazi, in ob tem spomnil na trpljenje civilistov v palestinski enklavi. Podobno kot njegov predhodnik Frančišek je tudi Američan pozval k »pristnemu, pravičnemu in trajnemu miru« v Ukrajini. Dejal je tudi, da ga dogodki v Gazi globoko žalostijo ter pozval k prekinitvi ognja v vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Opozoril je na trajajočo humanitarno krizo v Gazi. »Izčrpanemu civilnemu prebivalstvu je treba zagotoviti humanitarno pomoč in vse talce je treba izpustiti,« je pozval.

»V današnjem dramatičnem kontekstu tretje svetovne vojne (...) tudi jaz pozivam vplivne sveta s ponavljanjem teh vedno aktualnih besed: Nikoli več vojne!« je dejal Leon XIV. z balkona bazilike svetega Petra v Vatikanu. Po nekaterih ocenah se je na osrednjem vatikanskem trgu zbralo več kot 100.000 ljudi, iz množice pa je bilo večkrat slišati navdušene klice ljudi, ki so vzklikali njegovo ime v italijanščini Leone.

Novi papež je v prvi nedeljski molitvi na Trgu svetega Petra spomnil tudi na tragično dogajanje v drugi svetovni vojni, ki se je končala pred 80 leti. Zanimivo je, da je bil sam izvoljen prav na dan zmage, 8. maja. Devetinšestdesetletni nekdanji misijonar je imel zelo deloven konec tedna. Že v soboto je molil pred grobnico svojega predhodnika, papeža Frančiška v baziliki Marije Snežne v Rimu, v nedeljo pa je daroval mašo pri grobu svetega Petra pod vatikansko baziliko.