Papež je tviteraš, ki nima dlake na jeziku

V Vatikanu je zapihal nov veter, in to ne le zaradi belega dima, ki je v četrtek, 8. maja 2025, naznanil izvolitev novega papeža. Na čelo Katoliške cerkve je namreč stopil prvi Američan v zgodovini, 69-letni kardinal Robert Prevost iz Chicaga, ki si je nadel ime Leon XIV. A še preden je svet uspel dobro predelati novico o novem papežu, je završalo na spletu – na dan so namreč priplavali njegovi pretekli tviti, polni ostrih kritik na račun ameriškega podpredsednika J. D. Vancea in predsednika Donalda Trumpa. Internet se zdaj neustavljivo norčuje iz Vancea, medtem ko se nekateri podporniki Trumpovega gibanja MAGA zgražajo nad »prebujenim papežem«.

Največ prahu je dvignil tvit takrat še kardinala Prevosta iz februarja 2025, v katerem je neposredno okrcal podpredsednika Vancea: »J. D. Vance se moti: Jezus od nas ne zahteva, da ljubezen do drugih razvrščamo po pomembnosti,« je zapisal. Ta kritika se je nanašala na Vanceov intervju za Fox News, v katerem je skušal z doktrino »ordo amoris« (red ljubezni) utemeljiti ostro politiko priseljevanja Trumpove administracije. Vance, ki je h katolištvu prestopil šele leta 2019, je trdil, da krščanski nauk narekuje, naj najprej ljubimo svojo družino, nato sosede, skupnost, sodržavljane in šele nato preostali svet.

Papež Leon XIV. je ob svoji kritiki delil tudi članek iz katoliškega časnika National Catholic Reporter, ki je podrobneje analiziral Vanceove izjave. Zanimivo je, da je tudi papež Frančišek pred tem v javnem pismu Vanceu očital napačno razumevanje teologije, papež Leon XIV. (takrat še kardinal Prevost) pa je Frančiškovo pismo javno podprl. To pomeni, da sta oba menila, da mora Vance svoje katoliško znanje še izpopolniti. Koncept »ordo amoris« sicer izvira iz nauka svetega Avguština, utemeljitelja reda, kateremu pripada tudi novi papež, kar daje njegovim besedam še dodatno težo.

Ostri tviti o Trumpu, priseljevanju in krivicah

A kritika Vancea ni osamljen primer. Družbeno omrežje X, kjer je bil kardinal Prevost aktiven že od leta 2011, hrani pravo zakladnico njegovih stališč. Še posebej oster je bil do Trumpove politike priseljevanja. Njegov zadnji odmevni »retvit« pred vstopom v konklave je bil povezan z obsodbo ravnanja Trumpa in salvadorskega predsednika Nayiba Bukeleja ob deportaciji Kilmarja Abrega Garcie, moškega iz Marylanda, ki so ga pomotoma poslali v zloglasni salvadorski zapor. Papež je delil povezavo na članek washingtonskega pomožnega škofa Evelia Menjivarja, ki je Trumpovo politiko priseljevanja primerjal z umorom nadškofa Óscarja Romera v Salvadorju leta 1980 in dejanja ameriške vlade označil za »krivice in sramoto«. Zapis, ki ga je papež delil, je Trumpa in Bukeleja obtožil, da sta se norčevala iz usode deportiranega moškega.

Družbeno omrežje X, kjer je bil kardinal Prevost aktiven že od leta 2011, hrani pravo zakladnico njegovih stališč. Še posebej oster je bil do Trumpove politike priseljevanja. FOTO: Leah Millis/Reuters

Že leta 2015 je takratni nadškof Prevost na twitterju delil članek Washington Posta, ki je kritiziral »problematično protipriseljensko retoriko« takrat še predsedniškega kandidata Trumpa. Čeprav avtor članka, newyorški kardinal Timothy Dolan, Trumpa ni neposredno imenoval, je Washington Post v tvitu to storil, Prevost pa je prav ta tvit delil s svojimi sledilci. Sporočilo je bilo jasno: »Sprejeti moramo tujca.« V kasnejših letih je delil tudi objave, ki so kritizirale Trumpovo rabo izraza »bad hombres« (slabi možje) kot podžiganje »rasizma in nativizma« ter izražale podporo programu DACA, ki mlade priseljence, prišle v ZDA kot otroke, ščiti pred deportacijo. Leta 2018 je pretresljivo zapisal ob politiki ločevanja družin na meji: »V politiki, ki jemlje otroke staršem in jih skladišči v kletkah, ni ničesar niti približno krščanskega, ameriškega ali moralno sprejemljivega. To se izvaja v našem imenu in sramota je naša.«

Papež tviteraš: Od rasizma do podnebnih sprememb

Družbena angažiranost papeža Leona XIV. na spletu sega še dlje. Po umoru Georgea Floyda leta 2020 je delil molitve in pozval cerkvene voditelje, naj »zavrnejo rasizem in si prizadevajo za pravičnost«. Večkrat je izrazil podporo boju proti podnebnim spremembam, med drugim je leta 2017 delil poziv Trumpu k ukrepanju, leta 2015 pa je tvitnil: »Podpišite katoliško podnebno peticijo.«

Ni se izogibal niti drugih perečih družbenih vprašanj. Po množičnem streljanju v Las Vegasu leta 2017 je delil tvit senatorja Chrisa Murphyja, ki je kritiziral republikanske politike zaradi njihovega zanašanja na »misli in molitve« namesto na konkretne ukrepe proti nasilju z orožjem: »Kolegi: vaše strahopetnosti pri ukrepanju ni mogoče prekriti z mislimi in molitvami. Nič od tega se ne bo končalo, če ne bomo storili nečesa, da to ustavimo.« Istega leta je po rasističnem shodu v Charlottesvillu delil obsodbo »gnusnih dejanj sovraštva« s strani ameriške škofovske konference. Leta 2013 pa je celo delil protikapitalistično politično karikaturo, ki je prikazovala papeža Frančiška ob plakatu »Pohlep ni dober«, medtem ko so predstavniki Wall Streeta, bank in velikih korporacij vpili: »Bogokletje!«

Odtenki sive: Tudi tradicionalna stališča

Čeprav mnogi njegovi tviti odražajo progresivna stališča, pa papež Leon XIV. ohranja tudi tradicionalne katoliške poglede. Na njegovem profilu X je tako mogoče najti objave proti splavu, na primer t.i. »meme«, kjer sta črki B in R v besedi »ABORTION« (splav) zamenjani tako, da izpišejo »ADOPTION« (posvojitev). Prav tako je pozival k odpravi smrtne kazni in delil povezavo s pozivom Beli hiši, naj umakne zahteve, da katoliški delodajalci zagotavljajo kontracepcijo svojim zaposlenim. New York Times je leta 2012 poročal, da je izrazil nezadovoljstvo nad zahodnimi mediji in kulturo, ki po njegovem mnenju promovirajo vrednote, ki so v nasprotju z evangelijem, pri čemer je omenil »homoseksualni življenjski slog« in »alternativne družine, sestavljene iz istospolnih partnerjev in njihovih posvojenih otrok«.

»Kakšna čast je spoznanje, da je prvi ameriški papež. Kakšno navdušenje in kakšna velika čast za našo državo. Veselim se srečanja s papežem Leonom XIV. To bo zelo pomenljiv trenutek!«, je zapisal Trump. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Kot drugi kardinali se je tudi on soočal s kritikami glede obravnave primerov duhovnikov, obtoženih spolnih zlorab.

Spletni vihar in posmeh J. D. Vanceu

Izvolitev »papeža tviteraša« je pričakovano sprožila plaz odzivov na spletu, kjer se mnogi odkrito norčujejo iz podpredsednika Vancea. »Ta novi papež me je dobil že z izjavo 'J. D. Vance se moti',« je zapisal nekdo na omrežju X. Drugi se je pošalil: »J. D. Vance je ubil papeža Frančiška samo zato, da ga novi papež sovraži še bolj,« medtem ko je tretji objavil: »Dobra novica za vse, novi papež še vedno sovraži J. D. Vancea.« Jon Favreau, nekdanji pisec govorov Baracka Obame, je komentiral: »Ameriški papež, ki se na twitterju prepira z J. D. Vanceom? Sem takoj za!« Tudi Rob Flaherty, vodja kampanje Kamale Harris, se je pošalil z vzkliki: »Prebujeni papež, prebujeni papež, prebujeni papež!« Številni uporabniki so izrazili navdušenje nad kontinuiteto, češ da je Vatikan »ohranil tradicijo papeža, ki ne mara J. D. Vancea.«

Odziv desnice: »Marksistični prebujeni papež«

Manj navdušeni so bili nekateri podporniki gibanja MAGA in desni komentatorji. Skrajna aktivistka Laura Loomer je novega papeža označila za »prebujenega marksističnega papeža« in »še eno marksistično lutko v Vatikanu«, ki katolikom ne prinaša nič dobrega. Sean Davis, ustanovitelj desničarskega spletnega portala The Federalist, je izrazil bojazen, da je bil izvoljen papež, ki bo Katoliško cerkev uporabil za boj proti nacionalnemu populizmu in Trumpu ter za krepitev globalističnih sil. Komentatorka Megyn Kelly, sprva navdušena nad ameriškim papežem, se je kasneje spraševala, ali je morda »preveč upati, da je papežev račun X vodil kakšen dvajsetletnik in ga sam nikoli ni pogledal?«

V nasprotju s svojimi podporniki sta se Donald Trump in J. D. Vance na izvolitev odzvala bolj diplomatsko. Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal: »Čestitke kardinalu Robertu Francisu Prevostu, ki je bil pravkar imenovan za papeža. Kakšna čast je spoznanje, da je prvi ameriški papež. Kakšno navdušenje in kakšna velika čast za našo državo. Veselim se srečanja s papežem Leonom XIV. To bo zelo pomenljiv trenutek!« Tudi Vance je čestital: »Čestitke Leonu XIV., prvemu ameriškemu papežu, ob njegovi izvolitvi! Prepričan sem, da bodo milijoni ameriških katolikov in drugih kristjanov molili za njegovo uspešno vodenje Cerkve. Naj ga Bog blagoslovi!«

Dve desetletji je kot škof deloval v Peruju, opisujejo pa ga kot »zadržanega in diskretnega«. FOTO: Augustinian Province Of Our Moth/Reuters

Robert Francis Prevost, rojen v Chicagu, je bil pred izvolitvijo za papeža manj znan širši javnosti in ni veljal za glavnega favorita. Dve desetletji je kot škof deloval v Peruju, opisujejo pa ga kot »zadržanega in diskretnega«. Kljub temu je, kot kaže njegova zgodovina na omrežju X, očitno gojil »zelo ameriško navado: objavljanje«. Njegova izvolitev po le dveh dneh konklava je presenetila mnoge. Tako kot njegov predhodnik Frančišek poudarja zavezanost revnim in migrantom ter podpira podnebne ukrepe. Nekoč je pripomnil, da »škof ne bi smel biti mali princ, ki sedi v svojem kraljestvu.«