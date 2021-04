Paul Simon je prodal glasbeni katalog

Ena od glasbenih legend Paul Simon je nedavno prodal svoj celotni opus pesmi glasbeni založbi Sony Music Publishing. Tako se je pridružil čedalje več glasbenikom, ki so tako unovčili svoje življenjsko delo. Pri založbi so novico potrdili in povedali, da kupljeni katalog obsega pesmi od Bridge Over Troubled Water do Still Crazy After All These Years , torej v obdobju, ko je Simon kar 60 let pisal uspešnice. Ta 79-letni ameriški kantavtor je prejel kar 16 grammyjev in leta 2018 povedal, da ne bo več hodil na turneje. O prodaji pesmi je dejal, da je »vesel, da bo Sony Music Publishing varuh njegovih pesmi v prihodnjih desetletjih«. Prodaja glasbenega kataloga je zadnja v nizu, ki ga je lani začel, sledili soinV šestdesetih letih sta s prijateljem iz otroštvananizala številne uspešnice, kot so Mrs. Robinson, The Sound of Silence in The Boxer. Simon je nato nadaljeval samostojno kariero in prav tako nizal uspešnice, kot so Me and Julio Down by the Schoolyard, 50 Ways to Lose Your Lover in Graceland . Njegova glasba ni bila le odsev časa, v katerem je nastajala, temveč je močno vplivala tudi na razvoj ameriške in svetovne glasbe ter na družbo. Zelo odmeven je bil njegov družbenokritični muzikal The Capeman o morilcu portoriških korenin Salvadorju Agronu.