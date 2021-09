Pete in Chasten Buttigieg postala starša dvojčkov

Ameriškemu ministru za transportin njegovemu življenjskemu sopotnikuse je uresničila dolgoletna želja, postala sta starša. A njuna družina se ni povečala le za enega otroka, ampak kar za dvojčka.»Že nekaj časa sva si želela povečati družino. Presrečna sva, da lahko deliva, da sva postala starša. Postopek še ni končan, hvaležna sva za ljubezen, podporo in spoštovanje najine zasebnosti,« je sredi avgusta na družbenih omrežjih zapisal najmlajši član administracije predsednika Joeja Bidna. Več takrat nista razkrila, ta konec tedna pa sta le izdala vesele podrobnosti novega obdobja skupnega življenja. »S Chastenom sva hvaležna za vse prijazne želje, odkar sva prvič javno sporočila, da bova postala starša. Z veseljem pozdravljavainv naši družini,« je objavo črno-bele skupne fotografije na družbenih omrežjih pospremil Pete Buttigieg.Po poročanju Washington Posta si je par za posvojitev intenzivno prizadeval zadnje leto. Med drugim sta se zakonca v tem času udeležila šole za starše in različnih delavnic.Devetintridesetletni veteran vojne v Afganistanu, ki igra klavir in govori osem jezikov, je širši javnosti postal znan kot prvi odkrito istospolno usmerjeni predsedniški kandidat v ZDA. Po spodbudnem začetku se je kasneje iz tekme umaknil in kot demokratskega pretendenta za Belo hišo podprl aktualnega predsednika. Pred tem je bil politik s težko izgovorljivim priimkom osem let župan mesteca South Bend v zvezni državi Indiana. Obdobje na čelu rodnega kraja s približno tisoč prebivalci je opisal v avtobiografiji Shortest Way Home: One Mayor's Challenge and a Model for America's Future, leto dni kasneje je izšla še njegova knjiga Trust: America's Best Chance.Kot je brati, sta se s sedem let mlajšim Chastenom, piscem in nekdanjim učiteljem, spoznala prek aplikacije za zmenke hinge poleti leta 2015. Zaročila sta se dve leti kasneje, zvezo pa s poroko potrdila leta 2018. Chasten je bil ves čas kampanje trdna opora svojemu možu, ki je kasneje postal prvi odkrito istospolno usmerjeni minister v ZDA in hkrati najmlajši vodja prometnega resorja v zgodovini države.