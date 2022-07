Petindevedeset let ene najlepših igralk

»Moj rojstni dan je lep mejnik in še vedno delam. Pripravljam knjigo risb, polno rdečih rož in skic v opečnati barvi, kar je pomembno in tudi zahtevno delo. Morda sem bila razvajena, a še vedno delam, počutim se, kot da imam še veliko povedati, in upam, da bom našla čas, da izpolnim vse, kar želim,« je ena najbolj ikoničnih div italijanske kinematografije Gina Lollobrigida povedala ob svojem 95. rojstnem dnevu za italijansko tiskovno agencijo Ansa. Ob rojstnodnevni torti v obliki srca, obloženi z jagodami, pa dodala: »Čutila sem se ljubljeno in sem precej vznemirjena, ker veliko ljudi želi praznovati z mano.«

V javnosti se je nazadnje pojavila 21. novembra lani v nedeljski televizijski oddaji Domenica In z voditeljico Maro Venier. Pred kamerami se je zlomila zaradi dolge bitke za premoženje proti sinu Milku Škofiču ml. in vnuku Dmitriju, potem ko je oporoko napisala na svojega nekdanjega pomočnika. Dejala je, da se počuti ponižano zaradi spora o družinski dediščini. »Pravico imam živeti in tudi umreti v miru,« je dejala v solzah.

Sin, čigar odnosi z mamo so bili po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa vedno težki, je sodišče zaprosil za imenovanje skrbnika. Oktobra lani je sodišče potrdilo, da Gina potrebuje zakonitega skrbnika, ki naj bi preprečil, da bi se ljudje okoriščali z njenim bogastvom. Sodišče je tudi ugotovilo, da La Lollo ni duševno bolna, vendar pa so izvedenci medicinskih strok ugotovili njeno slabše dojemanje realnosti in stanje ranljivosti, zato bi se lahko kdo okoristil na njen račun. Po odvetnikih je tedaj povedala, da je nad sodbo razočarana in da je prizadela njeno dostojanstvo.

Hči mizarja iz gričevnate vasi Subiaco pri Rimu je zaigrala v 60 filmih, nazadnje v 90. letih prejšnjega stoletja, in sodelovala s številnimi hollywoodskimi velikani, od Humphreyja Bogarta do Marcella Mastroiannija, Seana Conneryja, Burta Lancasterja in Rocka Hudsona. Že po filmski uspešnici iz leta 1955 z Vittoriem Gassmannom La Donna Più Bella del Mondo so jo oklicali za najlepšo žensko na svetu, v povojnih desetletjih je ob Sophii Loren, Claudii Cardinale in Monici Vitti dosegla svetovno slavo.

V zasebnem življenju in ljubezni je imela po lastnih besedah »manj sreče kot drugi«. Leta 1949 se je poročila s slovenskim zdravnikom Milkom Škofičem, v zakonu se jima je rodil sin Milko, a se je leta 1971 ločila. Leta 2006, pri svojih 79 letih, se je zaročila s 34 let mlajšim španskim poslovnežem Javierjem Rigauom y Rafolsom, a je bila zaroka pozneje preklicala. Potem pa se je ta leta 2010 – prek namišljene pooblaščenke – poročil z njo kar brez njene vednosti in po nekaj letih sodne sage je bila poroka razveljavljena.