Pink Floydi prodali glasbene pravice japonskemu podjetju Sony

Po poročanju Financial Timesa se je ta teden po dolgotrajnem prerekanju med člani skupine Pink Floyd vendarle zgodil dogovor o prodaji glasbenih pravic. Po do zdaj dostopnih informacijah sme odslej kupec, japonska multinacionalka Sony uporabljati mojstrovine Britancev kot tržno blago, med drugim v filmih, serijah in videoigrah. Bogat katalog nepozabne zasedbe med drugim zajema uspešnice Another Brick in the Wall (1979), Wish You Were Here (1975) in Money (1973).

Velikani progresivnega rocka so v poslu iztržili 400 milijonov dolarjev. To bo seveda še povečalo njihovo premoženje, saj so že prej bili multimilijonarji, med katerimi je rekorder nekdanji vodja Roger Waters s 310 milijoni dolarji, sledita pa mu David Gilmour s 180 milijoni dolarjev in Nick Mason s 75 milijoni dolarjev. Zaradi nesoglasij med Watersom in Gilmourjem so pogajanja glede nakupa, za katerega se je zanimalo več podjetij, trajala več kot dve leti.

Najmočnejši člen pogajanja

Jabolko spora so bili davki in izražanje drznih družbenopolitičnih stališč Watersa kot levičarskega aktivista in večnega pacifista, predvsem kar zadeva vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. 81-letnik, ki še vedno koncertira, je na lanski turneji s svojo odrsko podobo nacističnega vojaka med drugim razburil judovsko skupnost. Slednja je nastop razumela kot žalitev in poveličevanje nacizma, sam pa je trdil, da je bil namen prav nasproten, saj opozarja na nacistične prijeme, hinavščino in krivico v vseh oblikah.

David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason in pokojni Rick Wright leta 2005, ko so izjemoma nastopili skupaj na dobrodelni prireditvi proti revščini v svetu. Foto: Stephen Hird/Reuters

Waters je bil v pogajanju najmočnejši člen, saj je večinoma pod njegovo taktirko leta 1973 izšel najuspešnejši album Pink Floydov The Dark Side of the Moon, tudi četrti najbolje prodajani album vseh časov; na prvih treh mestih so Thriller Michaela Jacksona, Back in Black AC/DC in The Bodyguard Whitney Houston in drugih glasbenikov.

Tudi za mlajše generacije

Pri poslu Pink Floydov in skupine Sony, ki je vredna več kot 119 milijard dolarjev, gre za še eno od odmevnih prodaj glasbenih pravic priljubljenih in zgodovinsko pomembnih umetnikov s področja pop kulture; tovrstna glasba zaradi pretočnih vsebin in drugih medijskih kanalov namreč vse bolj seda tudi v srca mlajših generacij. Japonska multinacionalka sicer velja za številko ena, kar zadeva največje nakupe glasbenih katalogov vseh časov.

Album The Dark Side of the Moon je četrti najbolje prodajani album vseh časov. FOTO: Shutterstock

V začetku letošnjega leta je za dobro milijardo dolarjev dobila katalog še ene legendarne britanske rock skupine Queen, kar velja za rekord v svetovnem merilu. Pred tem je v svojo zbirko za 500 milijonov dolarjev dodala ikonična ameriška rock glasbenika Brucea Springsteena in Boba Dylana.