Pionirka za vse ženske

Rodila se je 25. septembra 1929 v Bostonu, njeni starši so bili potomci ruskih Judov.

V novinarstvu je delala od 1951. do upokojitve leta 2015 in v tem času intervjuvala vse ameriške predsednike in prve dame, od Richarda Nixona do Baracka Obame, pa tudi Donalda Trumpa in Joeja Bidna, ko še nista bila na položaju.

Kariero je začela pri priljubljeni jutranji informativni oddaji Today kot piska in producentka zgodb s tako imenovano žensko tematiko. Pri gledalcih je bila zelo priljubljena in je leta 1974 postala prva sovoditeljica oddaje. Dve leti pozneje je bila ob Harryju Reasonerju prva sovoditeljca večernih poročil ABC Evening News.

Med letoma 1979 in 2004 je ustvarjala in vodila ABC-jevo oddajo 20/20, od 1997. do upokojitve pa oddajo The View. Pripravljala je številne posebne oddaje, komentirala predsedniške inavguracije, teroristični napad 11. septembra, znana je bila po intervjujih v oddaji Barbara Walters Specials.

Njena prva gosta sta bila leta 1976 novoizvoljeni ameriški predsednik Jimmy Carter in njegova žena Rosalynn. Leta 1977 je skupaj intervjuvala egiptovskega predsednika Anvarja al Sadata in izraelskega premiera Menahema Begina.

V karieri je dobila pred mikrofon številne pomembne voditelje: iranskega šaha Rezo Pahlavija in njegovo ženo Farah, ruska predsednika Borisa Jelcina in Vladimirja Putina, britansko premierko Margaret Thatcher, kubanskega predsednika Fidela Castra, venezuelskega predsednika Huga Cháveza, indijsko premierko Indiro Gandhi, pa tudi pop ikono Michaela Jacksona, Katharine Hepburn, Laurencea Oliviera in Anno Wintour.

Marca 1999 si je njen intervju z Monico Lewinsky ogledalo rekordnih 74 milijonov gledalcev. Vprašala jo je: »Kaj boste povedali otrokom, ko jih boste imeli?« »Mami je naredila veliko napako,« ji je odvrnila. Barbara Walters je naredila dramatičen premor, se obrnila proti kameri in dejala: »Milo rečeno.«

Sogovornik, ki jo je najbolj navdihnil, je bil po njenih besedah gluhoslepi Robert Smithdas, ki je posvetil življenje izboljšanju življenja drugih gluhoslepih ljudi.

Za ABC News je nazadnje poročala leta 2015, leto dni pozneje se je zadnjič pojavila v javnosti. Štirikrat je bila poročena s tremi moškimi.

Leta 1989 so jo sprejeli v televizijsko dvorano slavnih, za svoje delo je dobila tri emmyje, leta 2007 pa še svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. »Bila je pionirka ne samo za novinarke, ampak za vse ženske,« je ob njeni smrti za CNN povedala njena tiskovna predstavnica Cindi Berger.