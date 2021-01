Umrl legendarni ameriški televizijski voditelj Larry King

FOTO: Rich Fury/AFP

Za posledicami koronavirusa je danes umrl sloviti, večkrat nagrajeni voditelj političnih pogovornih oddaj in televizijski ter radijski napovedovalec, poroča ameriška televizijska mreža CNN. Star je bil 87 let. Pred nekaj tedni so ga zaradi poslabšanja zdravja po okužbi z novim koronavirusom sprejeli v bolnišnico v Los Angelesu.Larry King je sicer imel tudi sladkorno bolezen tipa 2 in že dolgo zgodovino zdravstvenih težav, vključno z več srčnimi napadi, pljučnim rakom in angino pektoris.Legendarni voditelj velja za eno najbolj prepoznavnih osebnosti ameriške televizije. Seznam tistih, ki jih je gostil v svojih oddajah, sega od vseh predsednikov ZDA od leta 1974 pa do svetovnih voditeljevinter zvezdnikovinKo je leta 2010 naznanil upokojitev od šova Larry King Live, sta ga s posrednim obiskom počastila nekdanja predsednika ZDAinLarry King Live je gostil polnih 25 let, v tem času je naredil približno 6000 oddaj. Delo je pozneje nadaljeval na svoji digitalni mreži Ora TV.King se je rodil novembra leta 1933 v Brooklynu kot. Že zelo zgodaj je sanjal o radijski karieri, kar mu je uspelo v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je dobil službo na radiu na Floridi. Leta 1978 je dobil svojo oddajo, kariero pa si je naredil po letu 1985, ko ga je zaposlil CNN. V celotni karieri naj bi naredil 50.000 intervjujev. Med nagradami, ki jih je pobral, sta emmy in peabody ter 10 nagrad za odličnost na kabelski televiziji ACE.»Tisoči intervjujev, nagrad in globalnih pohval v 63 letih na radiu, televiziji in digitalnih medijih predstavljajo oporoko njegovega svojstvenega in trajnega talenta kot voditelja,« je v izjavi na twitterju sporočilo podjetje Ora Media.King je bil poročen osemkrat s sedmimi ženskami in je imel pet otrok, devet vnukov in štiri pravnuke. Dva od njegovih otrok sta že umrla.Iz sveta se vrstijo številni odzivi na njegovo smrt. Kremelj je ob izreku sožalja sporočil še, da je Putin vedno spoštoval Kingovo profesionalnost in nesporno novinarsko avtoriteto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Znana novinarka CNNga je označila za velikana na svojem področju in mojstra intervjujev, na njegovem šovu Larry King Live pa so po njenih besedah hoteli biti vsi.