Pisateljica so dejansko trije pisatelji

Literarna nagrada Planeta, ki jo vsako leto podeli špansko založniško podjetje Planeta Group, glavnemu nagrajencu prinese okrogel milijon evrov, kar je več kot veliko bolj znana Nobelova nagrada za književnost. Letos je Planetov milijon dobila španska pisateljica srhljivk Carmen Mola. Gre za psevdonoim, za katerega ni bilo jasno, kdo se skriva za njim. Ko so v petek na podelitvi nagrade kot nagrajenci vstali trije moški, je to pretreslo (predvsem špansko govoreči) literarni svet.

Za imenom Carmen Mola so se skrivali televizijski scenaristi Agustín Martínez, Antonio Mercero in Jorge Díaz. Po poročanju CNN so bili, ko so namesto ženske vstali trije moški, udeleženci podelitve, med njimi tudi španski kralj Filip in kraljica Leticia, naravnost šokirani. Literarni agent Carmen Mola je namreč razglašal, da je pisateljica rojena v Madridu, kjer tudi živi, da je poročena univerzitetna profesorica s tremi otroki, v poznih 40. letih in da zelo nasilne romane piše v svojem prostem času. Pod psevdonimom menda ustvarja, ker hoče ostati zunaj pozornosti javnosti. Občasno so se pojavili tudi domnevni intervjuji z njo, obstajajo pa celo fotografije, na katerih je pisateljica, za katero je zdaj jasno, da sploh ne obstaja, obrnjena stran od kamere.

Trije dejanski pisci so prijatelji, stari približno toliko, kot naj bi bila Mola. Da bodo začeli pisati literaturo, so se odločili leta 2017, menda pa je bil ženski psevdonim zgolj naključje. A časopis El Mundo je ob tem ugotavljal: »Ideja, da univerzitetna profesorica in mati treh otrok dopoldne uči algebro, popoldne pa piše romane, polne divjaškega in pošastnega nasilja, je vsekakor odlična reklamna poteza.«

A ta spretna poteza je nekatere seveda razbesnela. Pisateljica in feministka Beatriz Gimeno, nekdanja direktorica vladnega Ženskega inštituta (Instituto de la mujer), je bila jezna, ker si Martínez, Díaz in Mercero niso samo nadeli ženskega imena, ampak so z lažnimi intervjuji in profilom na spletu leta zavajali bralce in novinarje. »Izmečki,« jih je besno opsovala feministka.

Romani Carmen Mola oziroma Martíneza, Díaza in Mercera po navadi vključujejo detektivko Elena Blanco, ljubiteljico tropinovca oziroma, bolj natančno, grappe, karaok, zbirateljskih avtomobilov in seksa v športnih terencih. Zanimivo pa je, da vrtoglave nagrade ni dobil roman, v katerem bi bila glavni lik ta detektivka, ampak zgodovinska srhljivka La Bestia (Zver). V njej novinar, policist in mlada ženska med epidemijo kolere leta 1834 lovijo serijskega morilca.