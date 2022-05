Bo Frančiška zamenjal kardinal z Malte?

Zdravstvene težave 85-letnega papeža Frančiška so vse bolj očitne. Znano je, da ga pestijo bolečine v kolenih, težave ima tudi z bolečinami v kolkih in ugiba se, da ima kronični artritis. V začetku maja se je na srečanju redovnic v javnosti prvič pojavil na invalidskem vozičku. Za seboj pa ima tudi zahtevno operacijo na debelem črevesu, ki so mu jo opravili pred slabim letom dni.

Čeprav je marca minilo deset let, odkar je prevzel vodenje Rimsko-katoliške cerkve, se občasno že pojavljajo ugibanja, kdo bi ga lahko nasledil na tej vplivni funkciji. V časniku Times of London so nedavno objavili članek, v katerem so kot mogočega naslednika izpostavili 65-letnega kardinala Maria Grecha z Malte. Od leta 2005 do 2019 je deloval kot škof Goza, nato ga je papež Frančišek je imenoval za generalnega sekretarja škofovske sinode, in ga novembra 2020 povzdignil v kardinala. Bil je eden od 13 novih kardinalov, ki jih je izbral Frančišek, in hkrati prvi v zgodovini, ki prihaja z Malte. Tedaj je v svojem govoru poudaril, da mora cerkev »odpreti nove poti« in se ponovno zavezati, da je »cerkev, ki posluša«. Grech velja za konservativno usmerjenega, a hkrati dovolj blizu papežu, tako da bi lahko na konklavah pritegnil glasove tako progresivnih kot konservativnih cerkvenih dostojanstvenikov. Menda v konservativnih krogih upajo, da se bo Grech kljub zbližanju s papežem, ki slovi kot reformator, vrnil k bolj tradicionalnim stališčem.

V Vatikanu se krepijo ugibanja, ali bo morda sedanji cerkveni poglavar zaradi težav z zdravjem odstopil, tako kot je to storil njegov predhodnik. Papež Benedikt XVI se je s položaja umaknil leta 2013, ko je v govoru kardinalom razkril, da mu »primanjkuje telesne in umske moči«. Po Celestinu V, ki se je umaknil leta 1294, je bil prvi papež, ki je to storil po lastni volji. Zdaj je star 95 let in kot zaslužni papež še vedno nosi belo oblačilo. Argentinec Jorge Mario Bergoglio je bil za poglavarja Rimsko-katoliške cerkve izvoljen 13. marca 2013. Je prvi papež iz Latinske Amerike in prvi neevropski papež od novega veka naprej.

Bilo pa bi najbrž preveč preprosto, če bi bil Grech edini potencialni naslednik ostarelega papeža. Med možnimi imeni so še naslednji kardinali: Madžar Peter Erdo, Nizozemec Wim Eijk in Kanadčan Marc Ouellet.