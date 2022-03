Po šestih letih se britanska »vohunka« vrača domov

Iransko-britanska državljanka Nazanin Zaghari-Ratcliffe se po skoraj šestih letih, ki jih je bila prisiljena večinoma preživeti v zaporu v Iranu, naposled vrača k svoji družini v Veliki Britaniji. Novico, da na letališču v Teheranu čaka na vkrcanje na letalo, so potrdili britanski viri in tudi tiskovni predstavnik iranskega sodstva.

Čeprav so njeno izpustitev že nekajkrat pričakovali, se je tokrat vse zgodilo bliskovito. Britanski premier Boris Johnson je še včeraj med obiskom v Abu Dabiju povedal, da pogajanja o izpustitvi napredujejo, kaj več pa da v tem trenutku ne sme razkriti, ker pogovori še vedno potekajo. Upanje na izpustitev 43-letne Nazanin je spodbudila tudi informacija, da so ji iranske oblasti vrnile britanski potni list.

Zaghari-Ratcliffe so aretirali aprila 2016 na letališču v Teheranu, ko se je z dveletno hčerko Gabriello po obisku pri starših nameravala vrniti domov v Veliko Britanijo. Iranske oblasti so jo obtožile, da je zahodna vohunka in da je skušala spodkopati iranski režim. V času pridržanja je bila zaposlena kot projektna menedžerka pri kanadski nevladni fundaciji Thomson Reuters, ki jo je ustanovila svetovno znana medijska hiša. Obsodili so jo na petletno zaporno kazen, štiri leta je preživela v zaporu Evin v Teheranu, zadnje leto pa so ji odredili hišni pripor na domu njene družine. Obtožbe je ves čas zanikala. Hkrati z njo so izpustili tudi 67-letnega gradbenega inženirja Anoosheha Ashoorija, prav tako dvojnega državljana, ki so ga 2017 zaprli zaradi vohunjenja, a tudi on ni priznal krivde. V zaporu je preživel štiri leta, januarja letos pa je iz protesta začel gladovno stavkati.

Premier je potrdil, da so britanski pogajalci te dni v Teheranu in da skušajo rešiti več »zelo žalostnih primerov, vključno z Nazanininim«. Gre za ljudi z dvojnim državljanstvom, ki so se zaradi lažnih obtožb režima znašli za iranskimi zapahi. Podrobnosti pogajanj niso znane, britanski mediji pa so še pred razpletom razkrili, da so bila pogajanja povezana z dejstvom, da Velika Britanija Iranu še iz 70. let dolguje 400 milijonov dolarjev. Vlada v Londonu se zdaj strinja s poplačilom »legitimnega dolga« za naročilo tankov chieftain, ki ga niso izpeljali potem, ko je padel iranski šah in je zavladala islamska republika.

Kljub spodbudnim signalom, ki so prihajali te dni, so se člani družini Ratcliffe trudili ohraniti hladno glavo in krotiti pričakovanja. Kot je povedala Rebecca Ratcliffe, svakinja Nazanin, so bili v zadnjih letih že večkrat razočarani, ker se napovedi o skorajšnji izpustitvi niso uresničile. Nazaninin mož Richard Ratcliffe je iz protesta, ker britanske oblasti po njegovem mnenju niso storile dovolj za ženino izpustitev, oktobra lani 21 dni gladovno stavkal pred zunanjim ministrstvom. Njuna sedemletna hčerka Gabriella pa se je zavezala, da se, dokler se mama ne vrne, ne bo postrigla.