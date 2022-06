Po teksaškem masakru župan napoveduje rušenje šole

Strelski pohod v Teksasu, ki se je zgodil pred mesecem dni, sproža vrsto polemik. Potem ko je 24. maja 18-letni množični morilec Salvador Ramos v osnovni šoli v Uvaldeju ubil 19 otrok in dve učiteljici, še vedno poteka preiskava, zakaj se ustrezen odziv odgovornih za zaščito civilistov ni zgodil prej. Direktor teksaškega urada za javno varnost Steve McCraw je v torek v državnem senatu posredovanje policistov v času strelskega napada označil za popoln neuspeh.

V šolsko poslopje so namreč vdrli ter najstniškega strelca ubili šele uro in pol po prvem obvestilu, kaj se dogaja. Ena od prestrašenih klicateljic je bila tudi enajstletna učenka Miah Cerrillo, ki se je skrivala pred morilcem ob umirajoči sošolki; ta je kmalu zatem izkrvavela.

Vrata so bila ves čas odklenjena

Tistega dne je bil poveljnik na terenu Pete Arredondo, ki iz nepojasnjenih razlogov podrejenim ni dal zelene luči, da bi lahko vdrli v učilnico, kjer je bil strelec; namesto tega so po njegovih navodilih iskali ključ, medtem pa so otroci umirali. Pozneje se je izkazalo – kot da ni bilo vse skupaj že zadosti žalostno in ironično –, da so bila vrata ves čas odklenjena.

Posnetki kamer kažejo, kako so se nekateri policisti med seboj pogovarjali, da bi morali nujno čim prej priti do otrok, a seveda na svojo roko tega niso smeli narediti. Po besedah McCrawa je bilo na terenu na voljo dovolj policijskega osebja in opreme za zaustavitev smrtonosnega napadalca že nekaj minut po tistem, ko je ta zakorakal v šolo. Namesto tega so čakali uro in petnajst minut.

McCraw je prepričan, da je bila edina prepreka pri pravočasnem posredovanju v masakru, ki ga je izvajal mladenič pomračenega uma, grozljiva napaka poveljnika Arredonda: »Odločil se je, da so življenja policistov pomembnejša od življenj otrok. Policisti so imeli orožje, otroci tega niso imeli. V nasprotju z njimi so prav tako imeli neprebojne jopiče. Policisti so bili izurjeni, medtem ko strelec ni bil.«

Ubitih je bilo 22 ljudi

Arredondo se je umaknil iz javnosti, njegov odvetnik pa komentarja na izrečeno še ni podal. Tragedija, v kateri je vključno z najstniškim morilcem umrlo 22 ljudi, bo seveda pri vseh vpletenih pustila trajne duševne, če že ne telesne posledice. Župan Uvaldeja Don McLaughlin je med nedavnim srečanjem s prebivalci dejal, da bodo poslopje, ki je bilo prizorišče krvavega strelskega pohoda, najverjetneje porušili:

»Ne otroka ne učitelja ni mogoče več prositi, naj se vrne nazaj v tisto šolo.« Teksas v primerjavi s številnimi drugimi ameriškimi državami, ki se pomikajo proti sprejetju strožjih zakonskih omejitev glede oboroževanja državljanov, za zdaj ostaja trdnjava svobodnega nakupa in uporabe orožja.