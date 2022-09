Pogum proti fanatizmu

Pisateljica Leïla Slimani, v slovenščino imamo prevedena njena romana Dežela drugih in Uspavanka, za katerega je prejela prestižno Goncourtovo nagrado, je za Observer povedala, da obsoja napad na pisatelja Salmana Rushdieja, ki se je prejšnji mesec zgodil v New Yorku. Pisatelj je napad k sreči preživel. 40-letna pisateljica maroških korenin, ki piše v francoskem jeziku in trenutno z družino živi v Libanonu, je povedala, da se tudi sama včasih boji za svoje življenje in prejema grozilna pisma, saj je kritična do verskega fanatizma. A kot pravi ne smemo dopustiti, da bodo zmagali teroristi, zato morajo pisatelji in intelektualci spodbujati javnost, da na glas razpravlja o perečih temah in spodbujati mlade, naj berejo knjige. »Zanimati jih mora, kaj se dogaja v svetu.« Slimanijeva, ki bo naslednje leto predsedovala žiriji za prestižno knjižno nagrado booker, je tudi povedala, da je njena dolžnost, da je hrabra, in kot pravi je to dolžnost tudi vseh ostalih pisateljev, ki prihajajo iz muslimanskega sveta. »Govoriti moramo za vse ljudi, ki nimajo svojega glasu in ki nimajo možnosti, da bi spregovorili o tiraniji, ki jo doživljajo. Med njimi so še posebej ženske. Zelo previdni moramo biti, da se ne samocenzuriramo.« Njeno knjigo Uspavanka so v Franciji prodali v skoraj pol milijona izvodih in jo prevedli v mnoge jezike. Lepotica se je začela pojavljati na naslovnicah tako političnih kot modnih revij, predsednik Emmanuel Macron pa jo je tudi povabil, naj postane ministrica za kulturo, a ga je zavrnila, saj, kot pravi, ima preveč rada svobodo. O sebi meni, da je vesel in optimističen človek, zato se njeni prijatelji sprašujejo, zakaj v knjigah piše o tako mračnih temah.