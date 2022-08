Poletje je tudi njihovo

Špansko ministrstvo za enakopravnost je minuli teden začelo kampanjo, s katero spodbuja vse ženske, naj gredo na plažo in tam uživajo brez strahu pred predsodki. Na plakatu, ki ga je ustvarila španska grafična oblikovalka Arte Mapache, je ilustracija petih žensk na plaži, različnih starosti, velikosti in etnične pripadnosti, nad njimi pa je napis Poletje je tudi naše. Naperjena je proti predsodkom in sramotenju teles, ki ne ustrezajo družbenim pričakovanjem. Kljub pozitivnemu sporočilu kampanje so družbeni mediji kmalu zaznali, da ženske na plakatu spominjajo na resnične ženske.

Predsednica španskega Inštituta za ženske Antonia Morillas: »Družbena pričakovanja močno vplivajo na samozavest žensk, hkrati jim tako kratijo pravice. »Svobodno, raznovrstno in enakopravno poletje pripada tudi nam!«

Najprej se je oglasila britanska vplivnica Sian Green-Lord, ki je zatrdila, da so za plakat vzeli kar njeno podobo z instagrama, in ne samo to, oblekli so jo v kopalke in ji s pomočjo photoshopa izbrisali protetično nogo. »Ne vem, kako sploh pojasniti jezo, ki jo čutim ... Eno je uporabiti mojo fotografijo brez dovoljenja, drugo pa digitalno popravljati moje telo,« je dejala mama in motivacijska govornica iz Leicestra, ki je izgubila nogo, ko je leta 2013 v New Yorku vanjo trčil taksi.

Britanska vplivnica Sian Green-Lord je zatrdila, da so za plakat vzeli njeno podobo z instagrama, in ji s pomočjo photoshopa izbrisali protetično nogo. FOTO: instagram

Nato se je oglasila britanska manekenka za močnejše postave Nyome Nicholas-Williams, ki je prav tako dejala, da so za plakat uporabili fotografijo z njenega instagrama. »To je nesramno in nespoštljivo. Kaže na to, da so telesa temnopoltih žensk še vedno nadzorovana in da ženska telesa še vedno niso naša last.«

Naslednja ženska, ki se je prepoznala na plakatu, je prav tako Britanka, pisateljica Juliet Fitzpatrick, ki skuša po operaciji zaradi raka na dojkah ozaveščati ženske o tem, naj se ne sramujejo svojega telesa. Pojavila se je celo v kampanji leta 2019 in pozirala z golim torzom po dvojni mastektomiji (eno operacijo je imela marca 2017 in drugo novembra 2018). Domnevala je, da so za kampanjo vzeli prav to fotografijo.

Uporaba in reprezentacija njenega telesa in obraza brez dovoljenja sta v nasprotju s tematiko kampanje, je dejala. Poleg tega je, kot je dejala, ilustracija iz nje ustvarila »nekakšnega Frankensteina«, v katerem je njen obraz prilepljen na telo druge ženske z eno dojko. »Videti svoj obraz na telesu, ki ni moje, me je navdalo s tesnobo.«

Čeprav so mediji poročali predvsem o pritožbah treh žensk, se je javila še četrta, brazilska vplivnica in modelka za močnejše Raissa Galvã​o, ki je prav tako zatrdila, da so uporabili njeno podobo brez njene privolitve.

Britanska manekenka za močnejše postave Nyome Nicholas-Williams se je prav tako prepoznala na plakatu. V podobi ženske, ki sedi in se obrača nazaj. FOTO: družabna omrežja

Kontroverznost in opravičila

Pristojni so vsem ženskam po elektronski pošti poslali opravičilo, v četrtek se jim je opravičila tudi avtorica plakata Arte Mapache: najprej zaradi tega, ker je njihove podobe uporabila za ilustracije na plakatu brez dovoljenja, nato pa, ker je »uporabila tipizirane modele na spletu«, o katerih »je razumela, da so na voljo«.

»Zaradi – upravičene – kontroverznosti glede avtorskih pravic v ilustraciji sem se odločila, da je najboljši način, da se odkupimo za nastalo škodo, da honorar, ki sem ga prejela za svoje delo, razdelim med ženske na plakatu,« je zapisala umetnica. »Sprejemam svoje napake, zato skušam zdaj popraviti povzročeno škodo.«

Nyome Nicholas-Williams je opravičilo sprejela, vendar je dejala, da si kljub vsemu želi javne razprave o pomembnosti soglasja, kadar se uporablja fotografije s spleta oziroma z zasebnih računov na družbenih omrežjih.

Španska vlada zapleta ni izčrpno komentirala, je pa pristojno ministrstvo še enkrat ubranilo sporočilo kampanje in sporočilo, da je kampanja odgovor na »fobijo pred debelostjo, na sramotenje teles, ki ne ustrezajo normam – še posebej ženskih teles«. Predsednica španskega Inštituta za ženske, avtonomnega organa ministrstva za enakopravnost, Antonia Morillas je pred kampanjo dejala, da »družbena pričakovanja močno vplivajo na samozavest žensk, hkrati jim tako kratijo pravice. »Svobodno, raznovrstno in enakopravno poletje pripada tudi nam!«