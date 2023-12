Poliglot iz evropskega babilonskega stolpa

V mogočnem steklenem kompleksu evropskega parlamenta v Strasbourgu sem po labirintu hodnikov sledila hitremu koraku gospe Dominique, ene od številnih evropskih uradnikov, ki v tem francoskem mestu ob nemški meji tradicionalno službujejo teden dni na mesec. Dobili sva se pred novinarskim središčem, v osrednji parlamentarni stavbi Louise Weiss, ki se imenuje po nekdanji evropski parlamentarki, novinarki in borki za ženske pravice. Skozi zastekljen most, ki predstavlja povezavo z drugimi zgradbami, v jesenski temi poznih popoldanskih ur žal nisva mogli občudovati siceršnjega razgleda na reko Ill, ki se pretaka spodaj. Po približno desetih minutah strumne hoje sva – mimo krila Winstona Churchilla in tistega, poimenovanega po španskem diplomatu in nobelovcu Salvadorju de Madariagi – prispeli do najine destinacije, stavbe Václava Havla.

Tu naju je v eni od pisarn pričakal Valter Mavrič, vodja prevajalske službe v evropskem parlamentu. Glede na funkcijo, ki jo opravlja, je najvišji slovenski uradnik v evropskih institucijah. Prek ekrana je ravno spremljal plenarno sejo, ki je potekala v osrednji polkrožni parlamentarni dvorani; evroposlanci so kot v nekakšnem babilonskem stolpu razpravljali vsak v svojem jeziku in se med seboj razumeli s pomočjo prevodov, ki so jih poslušali prek slušalk. Tema goreče razprave je bila vladavina prava v Španiji, kjer so zmagoviti socialisti dosegli dogovor s katalonsko separatistično stranko za podporo pri oblikovanju vlade v zameno za pomilostitev obsojenih upornikov, kar je na Iberskem polotoku povzročilo nemire.

Gostitelj je kljub zanimanju za dogajanje utišal zvok; njegov nasmešek in goriško obarvane pozdravne besede so v prostor brž priklicali nekaj domačnosti. »Uradno se naši službi reče generalni direktorat za prevajanje in je eden od trinajstih generalnih direktoratov generalnega sekretariata evropskega parlamenta. A to je administrativni jezik, ki se ga v komunikaciji na zunaj izogibamo in raje uporabljamo tako imenovani jezik za državljane – ta je širše veliko bolj razumljiv. Torej, gre za prevajalsko službo, ki jo vodim in organiziram,« je uvodoma pojasnil. Za evropski parlament dela že skoraj dvajset let, ne dolgo po vstopu Slovenije v Unijo je postal vodja slovenskega prevajalskega oddelka, na današnjem delovnem mestu pa je šest let.

Valter Mavrič Ukvarjanje z jezikom je zanj sanjska služba. Večjezičnost mu je bila domača že od otroških dni, saj je odraščal v Goriških brdih, kjer so se jeziki vselej mešali med seboj – poleg slovenščine in italijanščine še furlanščina in hrvaščina, včasih pa tudi nemščina. Večjezičnost in večkulturnost je po njegovih besedah tipična lastnost celotnega severnojadranskega prostora. Poklicno pot je začel najprej kot zasebni prevajalec in tolmač iz italijanščine, nato se je pridružil Slovenski vojski, kjer se je ukvarjal z vstopom Slovenije v evroatlantske integracije. Veliko je služboval v tujini – od Združenih držav do Bruslja, končno pa je iz državne institucije prestopil v evropsko. V evropskem parlamentu je zdaj že skoraj dvajset let. Kot vodja prevajalske službe ima delovno mesto v Luksemburgu in je na tej funkciji najvišji slovenski uradnik v institucijah Evropske unije.

Jezik je po njegovih besedah ena izmed najpomembnejših stvari v Evropski uniji – in s ponosom poudari, da je slovenščina v vsem enakovredna drugim jezikom držav članic, ne glede na velikost. Slovenščino je bilo v evropskem parlamentu mogoče slišati še pred vstopom Slovenije v Unijo – v našem jeziku je tu prvič javno spregovoril Dimitrij Volčič, italijanski evroposlanec slovenskega rodu. Za njim je kolege poslance v materinščini nagovorila tudi koroška Slovenka Angelika Mlinar.

S prevodi iz enega jezika v drugega se v evropskem parlamentu ukvarjajo kar trije poklici, izvem: prevajalci pisanih besedil, simultani tolmači in pravniki lingvisti – ti skrbijo, da so dokumenti skladni z zakonodajo Unije in 27 držav članic. »Uradnih jezikov je 24 in matematika nam pove, da imamo lahko pri prevodih 552 jezikovnih kombinacij,« omeni kot zanimivost. Za vsak jezik imajo 27 prevajalcev, se pravi, da služba za prevajalstvo, skupaj z asistenti, korektorji, lektorji, šteje 1300 ljudi. Evropski parlament ima eno največjih prevajalskih služb na svetu, večjo od Združenih narodov, in letno ustvarijo do tri milijone strani s 1500 znaki. Tolmači in pravniki lingvisti pa delujejo ločeno.

Prevajalci v evropskih institucijah morajo na začetku obvladati tri jezike (vključno z maternim), postopno pa se učijo še drugih. Večina se v povprečju nauči šest jezikov, ki jih lahko uporabljajo na strokovni ravni. Vsi prevajalci morajo stoodstotno pokrivati angleščino in francoščino, nekaj več kot polovica nemščino, sledijo pa italijanščina, španščina in poljščina – jeziki, ki jih je pred zadnjima dvema širitvama govorilo 75 odstotkov prebivalstva Unije. Angleščina tudi po brexitu prevladuje kot sporazumevalni jezik v parlamentu. »Če imamo denimo opravka z besedilom v estonščini, ga najpogosteje najprej prevede angleški oddelek in šele nato sledi pretvorba slovenščino. Iz litovščine pa prevajamo neposredno, saj ta jezik obvlada eden od prevajalcev iz slovenskega oddelka,« navede. Mavrič pri svojem delu – poleg slovenščine – uporablja še italijanščino in angleščino, ki ju je tudi študiral, nato pa se je naučil še francoščine, hrvaščine in španščine. Poleg teh »poklicnih« jezikov pa na sporazumevalni ravni obvlada tudi nemško, luksemburško in poljsko.

Pogosti službeni obiski Bruslja in vsakomesečna selitev v Strasbourg ga sploh ne motijo, zatrdi. V Strasbourgu se mu zdi celo praktično, da so lahko prevajalci ves čas v stiku s plenarnim parlamentarnim zasedanjem, kar je zelo koristno za njihovo delo. Tja se seli le manjši prevajalski oddelek, saj zaradi tehnoloških rešitev ni več potrebe, da bi se premikali prav vsi prevajalci. Omenjena selitev parlamenta je pogosto predmet razburkanih razprav, a so argumenti proti vselej trčili ob nasprotovanje Francije, pa tudi Luksemburga. Parlamentarni sedež se namreč lahko spremeni le s spremembo pogodb Evropske unije, za kar je potrebno soglasje vseh članic.

»Mladim vedno govorim o tem, kako pomembna je naša slovenščina, ki je danes mednarodni jezik, kar si je bilo še pred sto leti težko zamisliti. Tega ne smemo pozabiti,« meni Mavrič. FOTO: Denis Lomme

V prevajalski službi morajo glede na razpoložljiv denar upoštevati načelo »gospodarne večjezičnosti«, ki velja od širitve Unije leta 2004 naprej. To pomeni, da denimo ne prevajajo dokumentov v posameznih fazah zakonodajnega postopka v prav vse uradne evropske jezike. Gradivo, ki nastaja v posameznih odborih in je še predmet razprave ter prihodnjih dopolnitev, se prevaja le v jezike poslancev, ki so člani danega odbora. Osnutki in končna besedila poročil ter mnenj pa so vselej na voljo v vseh jezikih Unije. Večjezičnost je po sogovornikovem prepričanju demokratična vrednota, ki je s širitvami Unije postala še posebna evropska vrednota, zato je ni mogoče motriti le skozi stroške.

Prevajalci se ukvarjajo z različnimi ravnmi jezika – od pravne terminologije za zakonodajne namene do političnih govorov in publicistike ter ne nazadnje komunikacije z državljani. »Pri našem delu je tudi zelo pomembno, da spremljamo medije in ne odkrivamo na novo, kako se denimo zapiše ime nekega arabskega voditelja, ali pa, da uporabljamo druge že uveljavljene izraze. Lahko se zgodi, da imamo le nekaj ur časa, da zagotovimo prevod dokumenta,« razloži. Njihovo delo, ki mora biti zelo natančno, je tesno vezano na časovne roke, kajti sicer se ustavi bodisi politični bodisi zakonodajni postopek.

Če prejmejo pritožbo glede posameznega besedila ali njegovega dela, običajno pregledajo vseh 24 prevodov, ki so – pravno gledano – vsi originali. Ne glede na okrutnost divjanja vojne na Bližnjem vzhodu so se v prevajalski službi morali podrobno ukvarjati s tem, kako najti ustreznice za resolucijo o obsodbi napada Hamasa na Izrael, pravici Izraela, da se brani v skladu s humanitarnim in mednarodnim pravom, ter humanitarnih razmerah v Gazi. Namesto vojaškega pojma »prekinitev ognja« je nastala besedna zveza »humanitarna pavza« – to je bila za vse sprejemljivejša formulacija. Jezik namreč vselej vstopa v politiko.

»Včasih se jezimo, če je v uradnih besedilih preveč žargona ali tehničnega izrazja, kar še posebej velja za zakone. Eden izmed prvih parlamentov na svetu, ki je zahteval jasno izražanje v zakonih, je bil ameriški. Predsednik Barack Obama je leta 2009 podpisal zakon o jasnem izražanju v vseh dokumentih zvezne vlade in drugih zveznih organov,« pove. Čeprav je bil zadržek, da mora biti pravni jezik eksakten in mora biti sporočilo nedvoumno, je študija takrat pokazala, da se le dva odstotka besedila običajno nanašata na pravne koncepte, medtem ko je vse ostalo mogoče povedati v jasnejšem jeziku, tako imenovanem jeziku za državljane. »Za take usmeritve si prizadevamo tudi v naši službi in upamo, da se bo to počasi uveljavilo v evropski zakonodaji. Je pa težko, saj so eni jeziki pri tem šele na začetku, drugod, denimo v nekaterih skandinavskih državah, pa imajo to že določeno z zakonom,« pravi. »Želim si, da bo koncept jasnega jezika, ko bom odhajal iz te službe, vpeljan za vse jezike Unije,« še doda.

Kot je dejal, bi si včasih želel imeti stvari po starem – ko so bili prevajalci obkroženi s knjigami in slovarji. Zdaj večinoma sedijo za dvema ekranoma. Vsi prevodi se že dolgo shranjujejo v oblaku, ki se imenuje Euramis. Ta mehanizem razbije besedila na koščke in nato prevajalcu iz baze podatkov predlaga rešitve, kar pomeni, da je to računalniško podprto prevajanje. Strah, da bi prevajalčevo delo postopno prevzela umetna inteligenca, pa se mu ne zdi upravičen. Izpostavil je, da se prevajalska stroka že od začetka ukvarja s področjem strojnih prevodov in ga pomaga razvijati. To ga tudi osebno zelo zanima oziroma – kot ugotavlja – brez tega več ne gre. »Mi postavljamo sistem eTranslation, ki je na voljo šolam, univerzam, javnim upravam ter srednjim in majhnim podjetjem po Evropski uniji,« pripoveduje. Poleg tega primerjajo besedila, ki jih prevajajo po klasični metodi, in tista, ki nastajajo s strojnim prevajanjem. »Preučujemo kakovost prevoda, hitrost in napor. Zelo jasno se je pokazalo, da je kvaliteta pri določenih besedilih skoraj enaka in nam celo časovno skrajša delo na polovico, pri drugih pa nam skoraj čisto nič ne pomaga. Tam, kjer se zahteva poznavanje določenega konteksta ali zgodovinskih okoliščin, stroj ni uporaben. In še nekaj je: bolj ko je jezik jasen, slabši je strojni prevod. Skratka, tehnologija nam lahko olajša delo, za dober prevod pa bo, vsaj kot kaže zdaj, vselej potreben človek,« poudari.

Delo v evropski instituciji mu omogoča tudi uživanje v bogastvu večjezičnosti, ki mu kot jezikoslovcu veliko pomeni. FOTO: Philippe Buissin

Kako pa širše družbeno gleda na uporabo ali celo prevlado angleškega jezika, ki je sodobna lingua franca, predvsem med mladimi? »Veliko delam z gimnazijami in drugimi srednjimi šolami v Sloveniji. Obiščem jih denimo ob evropskem dnevu jezikov, mnogo šol pa je tudi ambasadork evropskega parlamenta. Mladim vedno govorim o tem, kako pomembna je naša slovenščina, ki je danes mednarodni jezik, kar si je bilo še pred sto leti težko zamisliti. Tega ne smemo pozabiti,« je odgovoril. Naš jezik je, kot nadaljuje, izjemno bogat, kar med drugim dokazuje obstoj dvojine in sklanjatev. »Slovenščina je nadvse lep jezik in omogoča enostavno tvorjenje novih izrazov. Ravno zadnjič sem zasledil prevedeno besedno zvezo stopniščni vzpenjalnik, ki je – slovnično in besedno gledano – brezhibna. Jezikoslovci to znamo ceniti – iz stopnic je nastal pridevnik, iz glagola vzpenjati se je nastal samostalnik, končna pripona '-ik' pa označuje neživo stvar. Povsem stoji in res lahko uživamo v našem jeziku, v katerem je mogoče ubesediti res vse,« je navdušen.

Kot zagotavlja, se to, da je zaljubljen v svoj jezik in domovino, ne izključuje s tem, da živi v tujini. Svoj dom v Goriških brdih, kjer se njegov oče in brat ukvarjata z vinarstvom in sadjarstvom, obišče običajno enkrat na dva meseca. Delo v evropski instituciji mu omogoča tudi uživanje v bogastvu večjezičnosti, ki mu kot jezikoslovcu veliko pomeni. »Če vzamem za primer samo mojo ekipo – v najožjem krogu uporabljam slovenščino, italijanščino, angleščino in francoščino. Jezik se prilagaja temu, ali imamo skupno kavo ali pa jo pijemo zgolj v dvoje. Pri svetovalcih – z enim govorim angleško, čeprav je njegov jezik belgijska nizozemščina, in včasih uporabljava tudi to, z drugim govoriva malo poljsko, malo francosko, malo angleško in tako naprej. Kombinacij je ogromno in vsak dan imam možnost, da se naučim česa novega,« sklene.