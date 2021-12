Porota: Jussie Smollett je o napadu nase lagal

Nekdanji zvezdnik televizijske serije Empire (Imperij) Jussie Smollett je zrežiral napad nase, je v četrtek odločila porota v Chicagu. Devetintridesetletnega igralca afroameriških in judovskih korenin je spoznala za krivega v petih od šestih točkah obtožnice. Trdil je namreč, da sta ga napadla možakarja in ga žalila kot temnopoltega in homoseksualnega moškega. Smollett še vedno zanika, da je priredil nesrečni dogodek, in vztrajno trdi, da je bil res žrtev.

Napad se je zgodil januarja 2019, ko se je pozno ponoči sprehajal po Chicagu. Kot je trdil Smollet, sta ga takrat napadla moška, ki sta vzklikala žaljivke, vpila Trumpov slogan, vanj vrgla »kemično snov« in mu zavezala zanko okoli vratu. Policija je njegovo prijavo vzela resno in takoj začela preiskavo; odkrili so brata Osundario, ki sta nemudoma priznala, da je šlo za lažen napad. Tako so že mesec pozneje igralca obtožili, da je vložil lažno prijavo in da je v resnici sam zrežiral dogodek.

Ček za 3500 dolarjev

Sojenje je trajalo le teden dni, oba domnevna napadalca – brata iz Nigerije – pa sta pričala, da ju je Smollett najel in jima celo plačal s čekom. Napadla naj bi ga Abimbola Osundario, ki je delal na sceni serije Empire, in njegov brat Olabingo Osundario. Na sodišču sta povedala, da jima je izpolnil ček za 3500 dolarjev, tega sta tudi predložila. Smollett se je zagovarjal, da je bil ček namenjen kot plačilo za malico in načrt vadbe za Abimbolo Osundaria, nikakor pa ne za napad. Povedal je tudi, da sta imela pred dogodkom z domnevnim naslovnikom čeka razmerje.

Porota je na koncu verjela policiji in bratoma, zato Smolletta v najslabšem primeru čaka zaporna kazen treh let, v najboljšem pa pogojna prostost in družbenokoristno delo.

Jussie Smollett je kariero začel že v otroških letih z manjšimi vlogami v različnih filmih. Prelomna v njegovi karieri je bila vloga v seriji Empire (2015–2020), ki govori o hiphopovskem mogotcu in njegovi družini. Smollett je igral enega od njegovih treh sinov in je za uprizoritev temnopoltega homoseksualnega moškega dobil veliko pohval. Eno od epizod v četrti sezoni je celo režiral, v peti sezoni pa so njegov lik umaknili prav zaradi kontroverznosti, povezane z domnevnim napadom nanj. Pojavil se je tudi v enem od delov sage Ridleyja Scotta Osmi potnik, in sicer v Zavezi iz leta 2017.