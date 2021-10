Poslednja skrivnost Françoisa Mitterranda

Pokojni francoski predsednik François Mitterrand

Foto Charles Platiau/Reuters

Skrivnosti nikoli ne zmanjka ... ­Zadnja skrivnost (Le Dernier Secret) je naslov knjige, ki je pred dnevi izšla pri francoski založbi Grasset, v njej pa avtorica, novinarka, popisuje poslednje ljubezensko razmerje pokojnega socialističnega predsednika Françoisa Mitterranda; umrl je leta 1996.Kljub starosti in bolezni je v drugi polovici osemdesetih let nepričakovano in na skrivaj vzplamtela ljubezen do takrat komaj 22-letne študentke Claire. Ime je izmišljeno, kdo je danes že več kot petdesetletna Francozinja, menda ne ve nihče razen njenega moža in avtorice knjige, ki je poslednjo predsednikovo ljubico, kot so zapisali v Le Pointu, več let prepričevala, da ji je zaupala svojo zgodbo.Pripoveduje o mladi levičarski aktivistki, doma s podeželja in iz konservativnih krogov, ki si je vtepla v glavo, da bo prišla do predsednika. Uspelo ji je, prvemu kosilu v Elizejski palači so sledila vnovična srečanja, potem pa klasično osvajanje, in čeprav je imel takrat več kot sedemdeset let, tudi prvi poljub, telesna ljubezen prav tako. Razmerje je trajalo osem let, on ji je pomagal zaživeti – govoril ji je o ljubezni in književnosti –, ona pa njemu nekako umreti. Menda se sploh nista skrivala, ampak se, nemara preveč nesorazmeren par, da bi ljudje pomislili na ljubezen, mirno sprehajala po obrežju Sene in bulvarju Saint-Germain.Mitterrand je Claire, kakor je odkrivala sproti iz medijev ali pozneje, poskušal prikriti marsikaj, celo raka na prostati in prav tako dolgoletno skrivno razmerje z Anne Pingeot, s katero je imel hčer ... Sestajala sta se do konca, tudi v pogrebnem sprevodu je diskretno hodila za krsto, z mislijo na njegove besede: Uredi si življenje, poroči se, imej otroka, poimenuj ga François in še naprej me imej rada.