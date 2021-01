Premagal korono in protikandidata

Volitve so bile v znamenju koronavirusa, brez za tiste kraje značilnih temperamentnih političnih zborovanj in govorov. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Čeprav je Portugalska v vrtincu koronavirusa – samo prejšnji teden so iz države z dobrimi desetimi milijoni prebivalcev poročali o 85.000 na novo okuženih s koronavirusom in o skoraj 1500 s koronavirusno boleznijo povezanih smrtih –, so zadnji dan črnega tedna pripravili predsedniške volitve. Na njih je ob sicer razumljivo precej nizki, manj kot 40-odstotni udeležbi že v prvem krogu s šestimi desetinami glasov slavil dosedanji predsednik, 72-letniPredsedniški položaj je zasedel leta 2016 kot kandidat socialdemokratske stranke. Ta je kljub imenu na Portugalskem konservativno usmerjena in je na širši ravni članica demokrščanske Evropske ljudske stranke. Na nedeljskih volitvah mu je s 13 odstotki glasov sledila socialistka – se pravi kandidatka portugalske levice – Ana Gomes, tretji je bil vodja desne populistične stranke Chega (Dovolj) André Ventura.Kot je za nosilce najvišjega položaja v državi – Portugalska ima polpredsedniški sistem in ima zato predsednik večje pristojnosti kot v večini evropskih parlamentarnih sistemov – značilno, ni novinec v politiki. Po izobrazbi pravnik je delal kot profesor prava in tudi kot časopisni ter televizijski novinar. Po padcu diktature je bil leta 1976 med pisci demokratične ustave. Bil je parlamentarni poslanec, v zgodnjih 80. letih minister za sodelovanje med vlado in parlamentom ter v letih od 1996 do 1999 predsednik socialdemokratov.Lani spomladi je bil zaradi tveganih stikov z okuženimi s koronavirusom že v karanteni, vendar se je pokazalo, da ni bil okužen. Je pa bil pozitiven na testiranju 11. januarja letos; ni imel simptomov koronavirusne bolezni, a je bil v osamitvi v predsedniški palači.Samo en krog predsedniških volitev ni presenečenje in je na Portugalskem bolj pravilo kot izjema; od demokratičnih sprememb in nove ustave sredi 70. let prejšnjega stoletja so samo leta 1986 predsednika izvolili v drugem krogu. V nasprotju z večino evropskih kolegov ima precej pomembnih pristojnosti. Imenuje predsednika vlade, ki ga mora potem sicer potrditi parlament, parlament lahko kadarkoli razpusti in ima pomembne pristojnosti v vojaškem smislu.Nekdanji predsednik, socialistje pristojnosti dejansko uporabljal, saj je leta 2004 razpustil parlament. S tem je zrušil (desno) vlado, ki je imela parlamentarno večino, vendar nizko podporo v javnosti. Pooblastila je podobno odločno uporabil že leta 2003, ko je kot vrhovni poveljnik vojske vladiprepovedal pošiljanje portugalskih vojakov v Irak. Marcelo Rebelo de Sousa tako odmevnih ukrepov ni sprejel, je pa prvi demokratično izvoljeni portugalski predsednik, ki je s podporo parlamenta razglasil izredne razmere. Zaradi prvega vala korone so jih uvedli marca lani.Z ženo imata dva sinova. Čeprav že od leta 1980 ne živita več skupaj, se zaradi verskih razlogov nista uradno ločila. De Sousa kljub temu ni ostal čisto samski. Začel se je sestajati s svojo nekdanjo študentko. Še vedno prijateljujeta, a ne živita skupaj. Zanimiva podrobnost iz življenja starega/novega portugalskega predsednika je to, da je oziroma je bil zagret deskar na vodi. Njegova priljubljena plaža za to dejavnost je (bila) Praia do Guincho v obalnem mestu Cascais, kjer živi, blizu portugalske prestolnice Lizbone. Plaža je postala svetovno znana leta 1969, ko je v kina prišel film V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service). Na začetku filma je James Bond prav na tej plaži svoji bodoči ženi grofici Teresi di Vicenzo preprečil, da bi storila samomor.