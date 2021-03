Princ Harry: Ne predstavljam si, kaj je pretrpela princesa Diana

FOTO: Hannah Mckay/Reuters

in njegova soprogasta pred dobrimi desetimi dnevi kraljicoobvestila, da se dokončno odpovedujeta kraljevim dolžnostim. Ostala sta brez kraljevih pokroviteljstev različnih organizacij, Harry pa tudi brez častnih vojaških položajev. O odpovedi kraljevim dolžnostim in o princesi Diani ter drugih osebnih stvareh pa sta zdaj spregovorila zPrinc Harry je v intervjuju med drugim dejal, da ga skrbi, da se zgodovina ponavlja. V odlomkih televizijske oddaje z Oprah je vojvoda Susseški sicer rekel, da mu je lažje, ker je ob njem njegova žena Meghan. Intervju bo v ZDA predvajan 7. marca, ni pa še znano, kdaj bo oddaja na ogled tudi v Veliki Britaniji, danes piše BBC.Na kratkih 30-sekundnih posnetkih, ki ju je objavila ameriška mreža CBS, vojvodinja Susseška sicer ni spregovorila. Vojvoda je govoril o odhodu njegove matere Diane iz kraljeve družine pred tremi desetletji in dejal, »da si ne predstavlja, kaj je preživela«. V kratkem videoklipu je poleg mladega para na fotografiji videti princeso Diano in mladega princa Harrya, medtem ko ta nadaljuje: »Predvsem si ne predstavljam, kako je bilo nekaj takšnega doživljati pred toliko leti in biti pri tem popolnoma sam; srečen sem, da imava z Meghan drug drugega.«Diana se je odpovedala kraljevemu nazivu v času ločitve od valižanskegaavgusta 1996. Umrla je naslednje leto po avtomobilski nesreči v Parizu.Kot navaja CBS, bo par v intervjuju govoril o svoji lanski selitvi v ZDA in prihodnjih načrtih. Meghan po bo govorila o »vstopu v življenje kraljeve družine, o poroki, materinstvu« in o tem, kako se sooča s pritiski javnosti. Princ Harry je že pred tem dejal, da se je odmaknil od kraljevih dolžnosti, da bi zaščitil sebe in svojo družino pred »strupenim« okoljem, ki ga je v Veliki Britaniji ustvaril tisk.