Princesa Kate odpovedala udeležbo na dirki Royal Ascot

Britanska princesa Kate je na razočaranje mnogih nepričakovano odpovedala udeležbo na konjski dirki Royal Ascot, so sporočili iz Kensingtonske palače. Princesa, ki se po zdravljenju raka postopoma vrača v javno življenje, še vedno išče pravo ravnovesje pri počutju.

Royal Ascot, petdnevni konjeniški festival v Berkshireju, velja za enega najprestižnejših športnih in družabnih dogodkov v Združenem kraljestvu. Vsako leto privabi britansko elito, mednarodne goste, modne navdušence in ljubitelje konjeništva, vse pa se vrši pod pokroviteljstvom kraljeve družine, ki je na dogodkih že tradicionalno tudi prisotna.

Dogodek, ki sega v leto 1711, ko ga je ustanovila kraljica Ana, danes ni le praznik konj, temveč tudi in predvsem simbol britanske aristokratske elegance in protokola. Dirke, med katerimi izstopajo Gold Cup, King's Stand Stakes in Commonwealth Cup, so pravzaprav spektakli, ki utrjujejo prestiž rejcev, trenerjev in jahačev.

Kot eden ključnih dogodkov v koledarju britanske kraljeve družine se Royal Ascot vsak dan v tednu tradicionalno začne s kraljevim sprevodom, v katerem se monarh in nekateri spremljevalni člani kraljeve družine na stezo pripeljejo v kočijah s konjsko vprego, nato pa iz kraljevega ograjenega prostora spremljajo dirke.

Princesa Kate bi se morala na letošnjih dirkah v kočiji pridružiti možu, princu Williamu, ter kralju Karlu III. in kraljici Camilli, a le pol ure pred začetkom slovesnosti se je odločila umakniti z dogodka. Po poročanju britanskih medijev je bilo 43-letni princesi žal, da dogodka ne bo mogla obiskati, vendar ostaja osredotočena na okrevanje.

Že v začetku leta je v redkem javnem nagovoru sporočila, da je zdravljenje bolezni, o kateri je javnost obvestila lansko pomlad, uspešno zaključena in da je v remisiji. A kot je tedaj zapisala: »Kdorkoli se je že soočil z diagnozo raka, ve, da je pot do okrevanja dolga in pogosto nepredvidljiva.«

V zadnjih tednih je bila princesa sicer čedalje pogosteje prisotna v javnosti, med drugim na jubilejni paradi ob kraljevem rojstnem dnevu, imenovani Trooping the Colour, ko je v družbi moža in otrok oči javnosti pritegnila v modrem kostimu oblikovalke Catherine Walker. Dva dni zatem se je v kapeli svetega Jurija v Windsorju udeležila slovenskega praznika reda Order of the Garter, najstarejšega in najvišjega viteškega reda v Združenem kraljestvu, ki ga je leta 1348 ustanovil kralj Edvard III., danes pa velja za eno najprestižnejših časti, ki jih podeljuje monarhija.

Princesa Kate je ob tem v preteklem tednu obiskala tudi novoodprte depoje Muzeja Viktorije in Alberta (gre za trinadstropno halo, ki se ponaša s površino, večjo od 30 košarkarskih igrišč, v kateri hranijo 250.000 predmetov, 350.000 knjig in tisoč arhivov).