Priprave na šestdesetletnico

Če prej ne umre, vsak dočaka 60 let. Tudi najslavnejši britanski agent James Bond (na fotografiji njegova za zdaj zadnja filmska inkarnacija Daniel Craig), ki je zaradi desetletij vladavine aktualne kraljice Elizabete II. že ves ta čas v službi istega Njenega veličanstva.

Dejansko bi bil Bond, če bi res obstajal in bi še živel, veliko starejši. Njegov literarni oče, pisatelj Ian Fleming sicer ni nikoli napisal, kdaj se je agent rodil, vendar naj bi bil star nekaj več kot 30 let. Ker je prvi roman o Bondu izšel leta 1953, bi se torej najverjetneje rodil okoli leta 1920, kar bi pomenilo, da bi bil danes star več kot 100 let. A 5. oktobra 1962 je v Veliki Britaniji v kina prišel prvi film z Bondom, legendarni Dr. No - upodobil ga je škotski igralec Sean Connery -, ki je agentu zagotovil veliko večjo prepoznavnost od Flemingovih knjižnih podvigov in ga postavil med popkulturne ikone in fenomene. Do danes so v uradni produkciji hiše Eon posneli 25 filmov, zadnji je po več prestavitvah premiere zaradi pandemija covida-19 prišel v kina lansko leto, izven uradne franšize pa so posneli še dva filma.

Oktobra bo torej minilo 60 let, odkar je Bond prvič stopil na veliko platno. Seveda takšen jubilej ne more mimo brez številnih dogodkov. Do zdaj so napovedali tri, s katerimi ga bodo obeležili. Prva bo dražba 60 predmetov iz Bondovih filmov; del je bo potekal v živo 28. septembra na sedežu dražbene hiše Christie's v središču Londona, drugi del na spletu od 15. septembra do 5. oktobra. Glavna zvezda dražbe v živo bo gotovo srebrn avtomobil aston martin DB5, eden od osmih, ki so jih izdelali za zadnji Bondov film No Time To Die (Ni čas za smrt, 2021) in edini izmed njih, ki ga bo mogoče kupiti. V dražbeni hiši ocenjujejo, da bodo zanj iztržili od 1,5 do dva milijona funtov (1,78 do 2,37 milijona evrov), izkupiček pa bo, tako kot od vseh drugih predmetov, šel v dobrodelne namene. Denar od prodaje DB5 bosta dobili dve dobrodelni ustanovi britanskega prestolonaslednika princa Charlesa.

Zaradi filmov o Jamesu Bondu je aston martin DB5 eden najznamenitejših avtomobilov vseh časov. Foto: Nick Dimbleby

Drugi sklop dogodkov v počastitev 60-letnice premiere prvega filma z Jamesom Bondom bo vrsta predvajanj filmov in pogovorov z njihovimi ustvarjalci, ki jih bo med 30. septembrom in 2. oktobrom pripravil Britanski filmski inštitut. Med njimi bo tudi predpremiera dokumentarca The Sound of 007 o glasbi iz dosedanjih bondiad.

Tretji od do zdaj najavljenih dogodkov pa je namenjen glasbenim navdušencem. V londonski koncertni dvorani Royal Albert Hall bodo 4. oktobra, na predvečer slavnostnega dne, pripravili The Sound of 007 in Concert, seveda dobrodelni koncert z glasbo iz filmov o tajnem agentu Njenega veličanstva. Natančen program še sestavljajo, brez dvoma pa bo hrbtenico glasbenega doživetja odigral sloviti Kraljevi filharmonični orkester.