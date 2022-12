Protestniki vztrajno izzivajo Giorgio Meloni

Italijanski in francoski okoljski aktivisti so v petek okoli poldneva zaustavili promet v predoru pod Mont Blancom. Okoli dvajset pripadnikov skupin Ultima Generazione in Dernière Rénovation je sredi snežnega meteža zakorakalo na cesto in se skupaj priklenilo na verigo. »No gas, no carbon (Ne plinu, ne ogljiku),« je pisalo na njihovem velikanskem transparentu.

Kmalu so se v obeh smereh nabrali kilometrski zastoji, policisti pa so klečeče protestnike odeli v metalizirano zlato-srebrno folijo, da bi jih zaščitili pred mrazom. Oviranje prometa je trajalo dobro uro in pol, nato jih je policija aretirala; pred tem so gasilci s kleščami preščipnili verigo. Sestrski organizaciji sta podali izjavo, da od vlad zahtevata akcijo za omejitev klimatskih sprememb.

Osredotočenost na goriva

»Danes blokiramo cesto, da bomo jutri odprli novo pot za otroke,« je izjavil osemindvajsetletni protestnik Luca, enaindvajsetletni Alessandro pa: »Vlada nas ne ščiti, zato bom še naprej sodeloval v tovrstnih akcijah, dokler ne bo zadoščeno našim zahtevam.« Organizaciji sta del globalne mreže okoljskih protestniških skupin, ki se osredotočajo na goriva, ne pa na uničevanje narave zaradi drugih razlogov.

Ultima Generazione je prav tako prevzela odgovornost za sredino epizodo, med katero so člani z barvami popackali vhod milanske opere La Scala s pojasnilom: »Namesto da bi politiki izvajali nujne ukrepe za ubranitev prihodnosti Italije pred sušo in drugimi podnebnimi katastrofami, se zaklepajo in uživajo v predstavi za redke izbrance.« Besede so letele predvsem na stalno gostjo La Scale, italijansko premierko Giorgio Meloni, ki je akcijo označila za vandalizem.