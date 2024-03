62-letni Nemec se je proti covidu-19 cepil 217-krat

Prvič, drugič, tretjič ... Dvestosedemnajstič. Dvainšestdesetletni moški iz Nemčije je bil tolikokrat cepljen proti covidu, poroča BBC. Nenavadni primer so dokumentirali v reviji The Lancet Infectious Diseases. »Za njegov primer smo izvedeli iz časopisnih člankov,« je dejal dr. Kilian Schober z mikrobiološkega oddelka univerze Erlangen-Nürnberg.

»Nato smo stopili v stik z njim in ga povabili na različne teste v Erlangen. Bil je zelo zainteresiran za sodelovanje.« Moški, čigar identitete niso razkrili, je v zadnjih 29 mesecih večino od 217 odmerkov prejel od zasebnih ponudnikov. Ravnal je v nasprotju z zdravniškimi priporočili. Na univerzi je oddal sveže vzorce krvi in sline, raziskovalci pa pravijo, da se za zdaj zdi, da ni utrpel nobenih škodljivih učinkov.

Dokaze za 130 vbodov je zbral državni tožilec mesta Magdeburg, ki je začel preiskavo z obtožbo goljufije, vendar ni bila vložena nobena kazenska ovadba.

Schoberja je skrbelo, da bi lahko hiperstimulacija imunskega sistema s ponavljajočimi se odmerki utrudila določene celice, toda raziskovalci pri 62-letniku niso našli nobenega dokaza za to. Prav tako ni bilo nobenega znaka, da bi bil kdaj okužen s covidom. »Pomembno je, da ne podpiramo hipercepljenja kot strategije za izboljšanje imunosti,« so opozorili raziskovalci in dodali, da so rezultati njihovih testov na 62-letniku premalo za daljnosežne sklepe, kaj šele za priporočila za širšo javnost.

»Trenutne raziskave kažejo, da cepljenje s tremi odmerki, skupaj z rednimi dodatnimi odmerki za ranljive skupine, ostaja favoriziran pristop. Nič ne kaže, da potrebujemo več cepiv,« so zapisali na spletni strani univerze Erlangen-Nürnberg.