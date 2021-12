Provokacija ali goljufija?

»Bila je provokacija. Želel sem si, da bi prišli vsi, da bi poklicali karabinjerje. Želel sem si nekaj publicitete, nisem pa pričakoval, da bo moje dejanje dvignilo toliko prahu. Sam sem si izdelal ramo iz gumaste pene in silikona. Bila je umetniški kos,« je povedal zdaj že slavni italijanski zobozdravnik Guido Russo v pogovorni oddaji Massima Gilettija Non è l'arena na televizijskem kanalu La7 ter razkril, da se je dan po incidentu z ramo iz silikona tudi zares cepil, a zato, ker je v to prisiljen.

Vztrajal je, da ni poskušal ogoljufati vlade, kot mu zdaj očitajo, ali prevarati koga drugega, saj roka zelo očitno ni bila videti kot prava. Svoje dejanje opravičuje z besedami, da je želel le protestirati proti zaukazanemu cepljenju. Italija je namreč že na začetku aprila sprejela odlok, po katerem je cepljenje za vse zdravstvene in lekarniške delavce postalo obvezno, od minulega ponedeljka pa uvajajo tako imenovano ojačano zeleno potrdilo, ki ga je mogoče pridobiti samo s cepljenjem ali s statusom prebolevnika. Guidu Russu so že pred incidentom prepovedali opravljati dejavnost, ker se ni hotel cepiti. Na vrata svoje ordinacije je obesil izvesek Izkaz covidnega potrdila je povsem prostovoljen, četudi je bil v resnici obvezen.

Najprej sočustovala z moškim, potem ga prijavila policiji

Pred tednom dni, ko se je bližala zaostritev pogojev, je na cepljenje proti covidu-19 v Biello prišel »zaščiten« s silikonsko ramo, toda 60-letne medicinske sestre Filippe Bue, ki svoj poklic opravlja že od leta 1987 in je med pandemijo cepila na desetine ljudi, ni mogel pretentati. Kot je povedala medijem, je, ko je zavihal rokav, opazila, da je koža gumijasta in hladna, pigmentacija pa presvetla glede na barvo kože njegovih rok in obraza. Najprej je sočustvovala z moškim, misleč, da ima protezo, in se pri sebi celo spraševala, ali ga je kakorkoli prisilila, da ji je pokazal napačno ramo.

Potem je priznal, da si je sam izdelal umetno, ker se noče cepiti, potrebuje pa potrdilo za delo. Čeprav jo je poskušal prepričati, naj zamiži na eno oko, ga je prijavila policiji zaradi goljufije. Incident je v njej vzbudil različna čustva, najprej je bila presenečena, potem jezna, počutila se je poklicno ponižano. »Česa takšnega ne bi nikoli pričakovala,« je dejala, zgodba pa je zakrožila po svetu. O njej so poročali vsi svetovni mediji od BBC do CNN in New York Timesa in še pred dnevi, ko so novinarji zvonili tudi pred vrati Russove hiše, ta ni skrival jeze: »Uničili ste mi življenje! Pojdite stran, poklical bom karabinjerje!«

V televizijski oddaji je še priznal, da mu je to dejanje spremenilo življenje. »Imel sem družino, sina, ki gre poklicno po moji poti, sestro odvetnico in mirno življenje do pred kakšnim dnem. Zdaj se je spremenilo. Težko je nekoga označiti za anticepilca. Nisem proti vsem cepivom, vsa druga sem prejel, sem pa proti cepivu proti covidu. S silikonsko roko sem tako poskušal izraziti svoje mnenje.«