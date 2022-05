Prva temnopolta tiskovna predstavnica Bele hiše

Belo hišo bo pred mediji po novem predstavljala Karine Jean-Pierre, prva temnopolta tiskovna predstavnica in hkrati prva iz vrst skupine LGBTQ+, kot jo je včeraj slovesno predstavila Jen Psaki, ki je do zdaj opravljala to vlogo. Položaj ji bo prepustila 13. maja, sama pa bo kariero nadaljevala na televiziji MSNBC. Zdajšnja tiskovna predstavnica je sicer že ob prevzemu položaja povedala, da ga bo opravljala le začasno, kvečjemu leto dni.

Karine Jean-Pierre, sicer politično analitičarko, dopisniki iz Bele hiše že poznajo, saj je bila vodja osebja med kampanjo Kamale Harris za podpredsednico, sodelovala je v kampanjah Baracka Obame v letih 2008 in 2012, bila pa je tudi tiskovna predstavnica politične akcijske skupine MoveOn ter komentatorka televizij NBC in MSNBC. Tudi v Beli hiši je bila del ekipe pri predsedniku Joeju Bidnu, Psakijevo je kot njena namestnica že večkrat zamenjala, v zadnjem času predvsem, ko je bila v karanteni zaradi covida-19, zato je bilo njeno imenovanje pravzaprav pričakovano.

Jen Psaki bo kariero nadaljevala na televiziji MSNBC. FOTO: Saul Loeb/AFP

Ob prevzemu položaja, jo v nalogi, ki jo je opisala kot veliko čast, čaka težko delo, saj bo poskušala Beli hiši pomagati v prizadevanjih, da demokrati na novembrskih kongresnih volitvah ohranijo večino v predstavniškem domu kongresa in senatu, pri čemer jim za zdaj ne kaže najbolje. Med osrednjimi temami, ki jih bo pojasnjevala, bodo ukrepi vlade proti inflaciji, ukrepi glede vojne v Ukrajini, ublažitev posledic po pričakovani ukinitvi pravice do umetne prekinitve nosečnosti in ukrepi proti provokacijam Severne Koreje. Že ta mesec bo z Bidnom potovala na Japonsko in v Južno Korejo, nato pa junija v Evropo.

Ob imenovanju je Biden poudaril predvsem njene izkušnje, talent in integriteto, Psakijeva pa, da ni le izjemna sodelavka, ampak tudi izjemna osebnost. Karine Jean-Pierre, ki je po rodu s Haitija, je bila maja lani šele druga temnopolta ženska, ki je vodila novinarsko konferenco v Beli hiši. Njena življenjska sopotnica je novinarka CNN Suzanne Malveaux, skupaj imata hčerko.

Kot je še včeraj sporočil ameriški predsednik, se na položaj višje svetovalke vrača demokratska strateginja Anita Dunn, ki mu je svetovala med predsedniško kampanjo, podobne naloge pa je opravljala tudi pri Obami. Dunnova velja za eno vodilnih demokratskih komunikacijskih in političnih strateginj.