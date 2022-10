Putin se obnaša kot ostareli razbojnik

Mihail Hodorkovski, izgnani ruski poslovnež in opozicijski aktivist, je za ameriško medijsko mrežo Fox povedal, da je ožji krog znancev ruskega predsednika Vladimirja Putina zajel val streznitvenega spoznanja, ki se po njegovem prepričanju poraja zaradi strahu in dejstva, da so se vsi Putinovi pajdaši v preteklosti okoriščali s korupcijo. »Elite vedo, da bodo, ko bo Putin umrl, in nekega dne bo, verjetno izgubile službe, če ne celo lastnih življenj,« je dejal avtor knjige The Russia Conundrum (Ruska uganka) in dodal, da se je ta negotovost okrepila z vojno v Ukrajini, o kateri se zdi, da gre Rusiji v njej slabo.

Hodorkovski je nekoč veljal za najbogatejšega Rusa. Bil je večinski lastnik energetskega giganta Jukos, njegovo premoženje pa je bilo ocenjeno na več kot 15 milijard dolarjev. Pozneje je bil obsojen poneverbe, utaje davkov, kraje nafte in pranja denarja; domnevno je sodeloval tudi pri trgovini z ženskami in prevari malih delničarjev. Leta 2005 je bil spoznan za krivega in bil obsojen na devet let ječe. Ko ga je Putin konec leta 2013 pomilostil in izpustil iz zapora, je Hodorkovski takoj zapustil Rusijo in dobil dovoljenje za prebivanje v Švici. Odtlej se v javnosti pojavlja predvsem kot zagret nasprotnik Putinovega režima; The Economist ga je celo opisal kot »glavnega kritika Kremlja v izgnanstvu«.

»Njun konflikt izvira iz dejstva, da sta si karakterno zelo različna,« je dejala pisateljica in aktivistka Masha Gessen. Putin redko pove, kar misli. Nasprotno pa se zdi, da je Hodorkovski sebe in druge vedno jemal po resnici. To je tisto, kar ga je pripeljalo v zapor in kar ga je tam obdržalo.«

»Če bo ukrajinska vojska še naprej zmagovala, bo grožnja za življenja Putinovega spremstva postala tako velika, da bodo morda dejansko poskušali Putina prisiliti k odstopu,« je Hodorkovski povedal za Fox News. »S tem, kar Putin počne zdaj, ko grozi z uporabo jedrskega orožja, izgublja bitke in želi izvesti to noro mobilizacijo, ljudem sporoča, da niso ogrožena zgolj njihova življenja, kar so mnogi že sprejeli, ampak tudi življenja njihovih otrok in družin,« je še pristavil poslovnež, ki trenutno živi v Londonu.

»V dvaindvajsetih letih, ki jih je preživel na oblasti, se je Putin precej postaral in zdaj se obnaša kot ostareli razbojniki, ki takrat, ko gledajo nazaj v svojo strašno zgodovino, ne razmišljajo o obžalovanju, ampak o svojem poslanstvu. In Putin kot svoje poslanstvo dojema obnovitev ruskega imperija,« je prepričan 59-letni Hodorkovski, ki tudi meni, da ruski predsednik verjame, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obljubil, da bo odstopil nekaj ozemlja Rusiji. »Ko se to ni zgodilo, se je Putin počutil ponižanega.«