Raper proti RAI

Fedez trdi, da so na nacionalni televiziji poskušali cenzurirati njegov nedeljski televizijski koncert, v katerem je obsodil homofobijo.



Povedal je, da so ga na italijanski javni televiziji RAI prosili, naj jim vnaprej naznani, o čem namerava med koncertom govoriti, kar je zavrnil, med koncertom pa je obračunal s homofobnimi izjavami skrajno desne italijanske stranke Liga, ki jo vodi Matteo Salvini.



Pri RAI so zanikali, da so raperja poskušali cenzurirati, Fedez pa je na twitterju objavil posnetek telefonskega pogovora z neimenovanim namestnikom direktorja RAI 3. »Prosim vas, da se prilagodite sistemu, ki ga verjetno ne razumete,« ga je pozval slednji, Fedez pa je namignil, da mu je bilo v pogovoru rečeno, naj se izogne omenjanju imen politikov, ki jih namerava kritizirati.



Na italijanski javni televiziji so v svojem odzivu zapisali, da je Fedez objavil le delček pogovora, tisti del, v katerem namestnik direktorja zanika cenzuro, pa je izpustil.



Na koncertu ob prazniku dela je Fedez povedal, da so mu na televiziji naposled »dali zeleno luč, da se lahko svobodno izražam«. Dodal je, da se mu je prvič v karieri zgodilo, da bi od njega vnaprej zahtevali besedilo o tem, kaj namerava govoriti na koncertu.



Podprl je zakonodajo, ki bi nasilje nad ženskami in predstavniki skupnosti LGBT kaznovala kot zločin iz sovraštva, in stranko Liga obtožil, da v parlamentu ta zakon blokira.



Poslanska zbornica, spodnji dom italijanskega parlamenta je zakon podprl že lani, v zgornjem domu, senatu, pa s sprejetjem zakona opozicija odlaša. Konservativni politiki menijo, da po novi zakonodaji ne bo več možno javno nasprotovati istospolnim porokam in posvojitvam.



Fedeza sta javno podprla dva nekdanja italijanska premierja, Giuseppe Conte in Enrico Letta, ki sta RAI pozvala, naj se raperju opraviči.



Salvini je raperja na družbenem omrežju kritiziral že pred koncertom. Omenil je, da je stal pol milijona evrov, da so ga plačali davkoplačevalci in da ga ne bi smeli zlorabiti za levičarsko zborovanje. Fedeza je povabil na pogovor o »svobodi in pravicah«. Nova zakonodaja se voditelju lige Salviniju ne zdi potrebna, ker zakon že kaznuje tiste, ki so krivi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti.

