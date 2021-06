Razbija stereotipe o svojih prednikih

V ZDA rojeni Tucci priznava, da mu je Italija, ki jo je prvič obiskal pri 12 letih, spremenila življenje FOTO: Reuters

Hollywoodski igralec, nominiranec za oskarja iz filma V mojih nebesih, znan tudi po vlogah v Hudičevki v Pradi, Julie & Julia in seriji Igre lakote, v svojem novem projektu, popotniški oddaji o bogati italijanski kulinariki in kulturi Stanley Tucci: Searching For Italy, igra kar samega sebe. Eden od razlogov, da se je podal v Italijo, je bilo razbitje stereotipov o deželi njegovih prednikov. Njegovi rojaki Američani še vedno mislijo, je povedal za CNN, da tam vselej sije sonce, igrajo mandoline ter jejo pice in piščančjo parmigiano, ki sploh ni italijanska jed.V ZDA rojeni Tucci – odraščal je v zvezni državi New York – priznava, da mu je Italija, ki jo je prvič obiskal pri 12 letih, spremenila življenje. Čeprav je poleg hamburgerjev in hot dogov doma okušal prave italijanske jedi, se je vse spremenilo z očetovim enoletnim študijem risanja in kiparjenja v Firencah na začetku 70. let, kamor je odpotovala tudi družina. Ko je oče Stan, srednješolski učitelj likovne umetnosti, študiral umetnost, je mama Joan izpopolnjevala svoje kuharsko znanje.»To leto je oblikovalo moj estetski čut ter vzbudilo občudovanje do evropskega življenjskega sloga in senzibilnosti,« je dejal. Ko je končal kolidž, si je močno želel, da bi se vrnil, zdelo se mu je, da bolj kot Ameriki pripada Italiji. Zdaj skozi oddajo želi predstaviti njeno raznolikost. »Italija je neverjeten kulinarični talilni lonec, in bolj ko se poglabljaš v hrano, bolj spoznavaš, da se ta ne razlikuje le od pokrajine do pokrajine, od mesta do mesta, temveč od hiše do hiše. Medtem ko lahko v ZDA prevoziš 500 kilometrov, pa ti bodo postregli s povsem enakim menijem.«Oddajo so snemali pred pandemijo in nato po prvem valu lani poleti. Pandemija je bila eno redkih obdobij, ko so Italijani čutili pripadnost Italiji, ne svoji pokrajini. Z odprtjem mej bodo močno potrebovali turizem, je poudaril Tucci, najbolj bo pomagalo, če bodo ljudje obiskali manjše kraje, namestitve in obrate in tam zapravili denar.V pokrajini svojih prednikov Kalabriji je bil nazadnje kot otrok. V oddaji so v ospredju osrednje italijanske pokrajine, kot svojo šibko točko pa navaja tudi Lombardijo. Jezero Como šteje za enega najlepših krajev na svetu, zelo mu je všeč tamkajšnja hrana in to, da lahko občuti zimo, ki je v Londonu, kjer živi, ne more. Ko so ga pri CNN še vprašali, ali bo kdaj zbral pogum in se preselil, pa je brez pomišljanja odgovoril: »Ne. Tam je preveč Italijanov.«