Raznovrstnost in vprašanje avtorstva

S po šestimi nominacijami vodita film Mank (na sliki) in serija Krona. Foto Netflix

Gary Oldman je nominiran za glavno moško vlogo. Foto Jean-paul Pelissier Reuters

V dirko za zlate globuse vstopa z največ nominacijami film Mank. Foto Netflix

Pred dnevi so prvič v zgodovini nominirance za prestižne nagrade za televizijske in filmske dosežke razglasili virtualno. Izbor razkriva, da se je Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, ki nagrade podeljuje, letos še posebej potrudilo, da je izbralo rasno, spolno in tudi vsebinsko raznovrsten pregled ustvarjalnosti preteklega leta. Ker je bilo leto zaznamovano s koronavirusom ne čudi, da je največ nominacij pobral prav ponudnik pretočnih vsebin Netflix – kar 42.Med filmskimi naslovi je največ nominacij Netflixu poleg sage o britanski kraljici Elizabeti II Krona, prislužila biografska drama Mank v režiji Davida Fincherja o genialnem, a težavnem scenaristu Hermanu J. Mankiewiczu, o skrivnostnem človeku izza Wellsove klasike Državljan Kane. V filmu ga igra Gary Oldman. Da bi »obudil« Manka, si je Fincher prizadeval kar trideset let, osredotočil se je na Mankovo duhovitost, izvirnost in koncept avtorstva, ki je razplamtel mnogo razprav ob izidu filma leta 1941. Tudi zato, ker je Orson Welles pri rosnih 24 letih v filmu igral, ga režiral, produciral in se podpisal kot soscenarist. A jasno je, da je zgodba plod resničnega prijateljstva med Mankom in W.R. Hearstom, medijskim baronom, ki je navdihnil lik Kanea.Film je medij režiserja, toda ali ima zasluge za mojstrovino le on, je vprašanje, ki je ves ta čas mučilo Fincherja (Sedem, Klub golih pesti, Socialno omrežje). Odgovor morda zdaj ponujajo nominacije, saj je film nominiran v kategoriji za najboljšo dramo, Fincher za najboljšega režiserja, ob njem pa posthumno za scenarij tudi režiserjev oče Jack Fincher, ki je scenarij spisal pred svojo smrtjo leta 2003. Za najboljšo moško glavno vlogo je nominiran Gary Oldman, ob njem se zlati globus za stransko žensko vlogo nasmiha tudi Amandi Seyfried, znani ustvarjalni tandem Trent Reznor in Atticus Ross pa se potegujeta za nagrado v kategoriji za najboljšo glasbo.Poleg Manka so za najboljšo filmsko dramo na seznamu še Oče, Sojenje čikaški sedmerici, Nomadland in Obetavna mladenka.Med petimi imeni za najboljšo režijo so ob že omenjenem Fincherju in Aaronu Sorokinu (Sojenje čikaški sedmerici) tokrat tri ženska, Emerald Fennell za Obetavno mladenko, Regina King za Noč v Miamiju in Chloé Zhao za Nomadland.Za vloge britanskih monarhov v priljubljeni seriji Krona so nominirani Olivia Coleman, Emma Corin in Josh O'Connor ter Gillian Anderson in Helena Bonham Carter za stranski vlogi. Komisijo je sicer navdušila še ena serija o kronanih glavah in sicer The Great (Velika), ki v precep vzame rusko cesarico Katarino Veliko, pri kateri sta nominirani tudi glavni zvezdi Elle Fanning in Nicholas Hoult.Med multinominiranci izstopata še komična serija o obubožanih bogataših, ki se preselijo v svoje lastno majhno mesto Schitt's Creek ter kriminalni triler Ozark, ki je tik pred četrto sezono.Kategorija najboljših komedij in muzikalov kar poka po šivih od raznovrstnosti in vključenosti. Od filmske različice muzikala Hamilton, zgodbe o enem od ustanovnih očetov ZDA, ki jo odrapa temnopolta zasedba pod vodstvom Lin-Manuela Mirande, do priredbe lezbične romanse Maturantski ples. Ob režijskem debiju zvezdnice Sie o avtistični deklici Music in v znanstveno fantastiko zazankani romantični komediji Palm Springs, so za nameček pristavili še Boratov Naknadni film.Podelitev zlatih globusov bosta 28. februarja, vsaka s svojega konca ZDA povezovali komičarki Tina Fey in Amy Poehler, prenašala pa jo bo televizijska mreža NBC.