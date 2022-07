Renesansa ameriške superzvezdnice

Šest let so oboževalci ameriške pevke Beyoncé Knowles čakali na njen sedmi album, ki ga je poimenovala Renaissance (Renesansa), in ga danes vendarle dočakali. Štiridesetletna zvezdnica ga je na družbenih omrežjih naznanila s fotografijo, na kateri razgaljena sedi na nekakšnem steklenem konju, in z besedami, da ji je pomagal najti izhod v teh strašnih časih za svet. Album je sicer napovedovala že lep čas, med drugim z intervjujem v reviji Harpers Bazaar pred enim letom, ko je dejala: »Po vsej izolaciji in krivicah v zadnjem letu mislim, da smo pripravljeni spet pobegniti, potovati, ljubiti in se smejati. Čutim, da se poraja renesansa, in želim si sodelovati pri negovanju tega pobega na kakršen koli način.«

Eskapistični album, ki sledi plošči Lemonade iz leta 2016, vsebuje glasbo različnih žanrov, deloma ga je naznanil že singl Break My Soul, ki ga je izdala pred dobrim mesecem in tako premišljeno dvigovala napetost. Prejšnji teden je še razkrila celoten seznam skladb, vključno s pesmimi, pri katerih sodelujejo nigerijska pevka Tems, ameriški raper Beam, pevka Grace Jones in seveda njen mož, raper Jay-Z. Pa vendar prva izdana pesem z albuma ni prinesla presenečenja, kakršno je bilo pričakovano, ampak zveni, kot pišejo pri britanskem Guardianu, sumljivo znan.

Oboževalci v bran avtorskim pravicam

Kot se je že zgodilo v preteklosti, je tudi ta album »ušel« na svetovni splet še pred napovedanim izidom. Slišati ga je bilo mogoče 36 ur prej, vendar so se oboževalci postavili v bran pevki in pozvali ljudi, naj se uprejo skušnjavi in počakajo na uradni izid. Twitter je tudi kot odgovor na opozorilo lastnika avtorskih pravic takoj onemogočil večpredstavnostne tvite z besedo leak (uiti) ter ključnikoma #Renaissance in #Beyonce.

Beyonce, ki je glasbeno kariero začela že leta 1997 kot del dekliške skupine Destiny's Child, je ena najuspešnejših in najvplivnejših pevk svoje generacije. Osvojila je 28 grammyjev in prejela 79 nominacij, kar (še zlasti če upoštevamo še številne druge nagrade) do zdaj ni uspelo nobeni drugi pop glasbenici. Po plošči Lemonade je leta 2020 glasbeno sceno presenetila s singlom Black Parade, ko so se demonstracije gibanja Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo) razširile po vsem svetu. S skladbo je takrat podala močno sporočilo o zgodovini temnopoltih, brutalnosti policistov in protestih za Georgea Floyda. V tem letu jo je revija Time uvrstila na seznam stotih žensk, ki so najbolj sooblikovale zadnje stoletje.