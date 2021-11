Ropar je bil 20-letni bančni uslužbenec

Bilo je nekega petka leta 1969, ko je Theodore John Conrad kot običajno odšel v službo v Society National Bank v Clevelandu, kjer je delal za bančnim okencem. Ob koncu delovnika je delovno mesto zapustil s papirnato vrečko v rokah, v kateri je bilo 215.000 dolarjev, danes bi to pomenilo 1,7 milijona dolarskih zelencev. In izginil. Da manjka velika vsota denarja in tudi eden od uslužbencev, so v banki zaznali šele onega ponedeljka. Conrad je imel očitno dovolj časa, da se je za njim izgubila sled za več kot pet desetletij. Ob ropu je imel 20 let.

Preiskovalci so šli po njegovih sledeh v Kaliforniji, na Havajih, Teksasu, Oregonu, brez uspeha, Conradov primer pa so predvajali v dokumentarnih oddajah o najbolj iskanih kriminalcih ter nerešenih skrivnostih America's Most Wanted in Unsolved Mysteries.

Eno leto pred kriminalnim dejanjem je bil Conrad obseden s filmom Afera Thomasa Crowna s Stevom McQueenom v glavni vlogi milijarderja, ki se spravi ropat banko. Film si je bodoči resnični ropar ogledal najmanj ­dvanajstkrat.

Od leta 1970 je Conrad živel v Bostonu pod lažnim imenom Thomas Randele, in sicer v neposredni bližini kraja, kjer so snemali njegov najljubši film. Conrad oziroma Randele se je prijateljem nemalokrat hvalil oziroma jih prepričeval, kako lahko bi bilo oropati banko. Zadnjih 40 let se je preživljal kot poklicni golfist in prodajalec rabljenih avtomobilov. Umrl je maja za pljučnim rakom v Lynnfieldu v zvezni državi Massachusetts, star 71 let.

Eden od glavnih preiskovalcev cleveland­skega ropa je bil Peter J. Elliott, čigar družina je v šestdesetih letih živela blizu Conrada. Njegov oče John K. Elliott, tudi zvezni preiskovalec, se s Conradovim primerom ni nehal ukvarjati vse do svoje smrti lani, čeravno se je upokojil že leta 1999. Prav nekatera odkritja starejšega Elliotta so pripeljala do razrešitve uganke – šlo je za primerjavo Conradovih dokumentov iz njegove mladosti in iz leta 2014, ko je prijavil osebni stečaj. »Upam, da moj oče zdaj, ko je razrešena večdesetletna skrivnost, počiva nekoliko mirneje,« je izjavil mlajši Elliott in dodal: »V resničnem življenju se zgodbe ne končajo vedno tako kot v filmih.«