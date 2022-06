S kokošmi na dopustu

Lepa svetlolaska namreč že več kot mesec dni neprijavljena biva na nenaseljenem otoku Jaz v bližini Rogoznice, poroča Šibenski portal. Domačini pravijo, da se »nora bogata Švedinja« že več kot mesec dni obnaša, kot da je otok njen, za nameček pa je tja naselila celo kokoši.

»Če bi kaj takega padlo na pameti komurkoli na Švedskem, bi ga nemudoma zaprli na psihiatrijo,« je zadevo komentiral neimenovani domačin. Od trenutno glavne atrakcije v Šibeniško-kninski županiji imajo nekateri korist, saj jim Švedinja plačuje za dostavo hrane s čolni.

»Žal nekateri izkoriščajo situacijo, jemljejo denar za prevoze in druge storitve, a v dekletu je očitno nekaj počilo. Govori se tudi, da je Hrvaška država, v kateri lahko vsak počne, kar se mu zljubi,« je za Šibenski portal povedala neimenovana prebivalka Rogoznice.

Švedinja na otoku nima hiše in govori se, da spi v viseči mreži, ki jo je razpela med drevesi, naknadno pa naj bi si omislila šotor. »Vsi vedo za ta primer, a nihče nič ne ukrene. Ona teka po Jazu in trdi, da je otok njen, odganja ljudi in kriči. Zdaj je tam naselila še svoje kokoši. Cela Rogoznica ve za ta primer, a nihče nič ne ukrene. Kakšna država je to?!« se je pridušal domačin.

S primerom so seznanjeni pri Luški kapitaniji in pri mestnem redarstvu občine Rogoznica, intervenirala pa je tudi policija.

»Naš komunalni redar je bil tam že dvakrat ali trikrat zaradi prijav o neredu, ki jih ta ženska povzroča na otroku Jaz. Intervenirala je tudi pomorska policija, ji napisala kazen in ji dala 24 ur časa, da zapusti otok. V zadnjih dneh je ne videvamo, zato bomo šli preverit, ali je še vedno tam. Pomorska policija bo spet opravila ogled otoka.

Oni so svoje že naredili s tem, da so ji napisali kazen in ji postavili rok za izselitev z otoka,« je povedala županja občine Rogoznica Anita Živković in dodala: »Težava je, da je kot evropska državljanka zaščitena, toda povzroča težave in ljudi odganja z otoka. Če bi si jaz postavila šotor na trgu sredi Münchna, bi me pograbili in deportirali v dveh sekundah.«

Iz policije so sporočili, da je Švedinja na otoku prebivala brez uradne prijave prebivališča na območju Hrvaške in brez dovoljenja pristojnih organov.

Sicer ima Isabella Viola Lindblom, ki se je rodila leta 1991, za seboj precej uspešno kariero v modni industriji. Po modnih brveh se je prvič sprehodila leta 2010, dve leti kasneje pa je krasila naslovnico revije Votre Beauté Greece. Delala je tudi za zveneča imena, kot je Comme Des Garcons.