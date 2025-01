S palestinsko kolo do prenove bolnišnice

Ustanovitelj Palestinske hiše v Londonu, soustanovitelj mednarodnega gibanja za solidarnost (ISM) za upor proti izraelski okupaciji palestinskega ozemlja, fotograf, avtor več dokumentarcev in poslovnež Osama Qashoo se je alternative najbolj vseprisotni ameriški gazirani pijači na svetu kokakoli domislil že pred časom, a zdaj je misija obrodila sadove.

»Ideja Gaza Cole je nastala leta 2023, novembra, ko sta bili težnja in potreba po bojkotu večji kot kadar koli prej … Do zdaj smo prodali več kot pol milijona pločevink, hkrati pa imamo več kot milijon naročil. Gre za stoodstotno lastništvo palestinskih družin. Nekatere od teh živijo v šotorih v Gazi na fronti. Sto odstotkov dobička bo šlo za ponovno zgraditev bolnišnice Al Karama. V Gazi se je dogajalo in se še dogaja etnično čiščenje,« opozarja 44-letni borec za človekove pravice.

Z ekipo je za svojo blagovno znamko gazirane pijače izbral embalažo s palestinsko zastavo. Pločevinka spominja na kokakolino, saj je v osnovi rdeče-bela, a je na njej še vzorec tradicionalne palestinske rute kefije kot simbola identitete in želje po ohranitvi. Poročilo Združenih narodov kaže, da je zdravstveni sistem v Gazi sicer tik pred popolnim kolapsom, ker so glavne tarče Izraela prav bolnišnice.

Proti okupatorju s potrošnjo

Po poročanju Guardiana v Londonu živeči Palestinec Coca-Colo dojema kot predstavnico velikih korporacij, ki jim v resnici ni mar za človeka. Vsem multinacionalkam, ki dosegajo dobičke tudi z vpletenostjo oziroma z investicijami v orožarsko industrijo, želi prenesti enotno sporočilo: »Morajo se zbuditi in razumeti, da njihov denar, njihov pohlep povzroča naš genocid.«

Gaza Cola je bila ustvarjena, da v čim večjem številu izpodrine kokakolo in opozori na krivice. FOTO: Posnetek zaslona

Sam je moral rodno Palestino zapustiti pred dvaindvajsetimi leti, potem ko je organiziral mirne proteste proti izraelski gradnji mostu na palestinskem ozemlju; kot begunec je odšel v Veliko Britanijo. Leta 2010 so ga nasprotniki za nekaj časa zaprli in mučili, a je bil po gladovni stavki njegove družine izpuščen. Po njegovem prepričanju je najboljše orodje proti okupatorju vztrajanje pri spremembi vzorca potrošnje:

»Bojkot je orodje, ki je porazilo apartheid v Južni Afriki. Uporabiti ga moramo znova. To bo podjetja, ki investirajo v oboroževanje in ustvarjajo še več uničenja, udarilo po žepu – če bomo torej ustvarili vzporedno gibanje za spreobrnitev ljudi, da bodo izbirali izdelke lokalnih blagovnih znamk.«

Šest pločevink Gaza Cole, ki jih je mogoče naročiti po spletu, stane 15 evrov. Boj za spremembo bo, kot kaže, še dolg. Trenutna tržna vrednost Coca-Cole je ocenjena na 262 milijard dolarjev; v enem letu se je povečala za še pet odstotkov. Uradnega komentarja v zvezi s palestinsko tekmico v podjetju ne dajejo.