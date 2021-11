Sama na južni pol

Pri nas je pred vrati zima, na drugem koncu sveta pa poletje. Čeprav Antarktika ni ravno kraj, kjer bi si človek želel preživeti najtoplejši letni čas, je, ob neskončnih dnevih, to vendarle edini čas, ko lahko razni pustolovci tam poskušajo storiti kaj takšnega, kar drugim še ni uspelo. Ena od njih je Britanka Preet Chandi, ki bo poskusila kot prva nebelka v zgodovini priti sama in brez pomoči čez belo pustinjo ledene celice prav do njene sredine, kjer je južni pol.

Na pot v Čile, kjer je izhodišče njene pustolovščine, je krenila v nedeljo. Kdaj bo na smučeh dejansko stopila na več kot tisoč kilometrov dolgo ledeno pot na južni pol, je odvisno od vremena, najbrž enkrat proti koncu meseca. Čeprav bo na Antarktiki takrat poletje, ko sonce sploh ne zaide, so razmere vse prej kot poletne. Temperature namreč zaradi vetrov padejo na petdeset stopinj Celzija pod ničlo, pogosti so snežni viharji. Ker se je 32- letna Preet Chandi, zaposlena kot fizioterapevtka v vojski, odločila, da bo odvisna samo od sebe, bo na saneh za seboj vlekla skoraj sto kilogramov opreme in hrane. Pot naj bi trajala približno mesec in pol.

Gre za izjemen izziv, ki ga, tudi če odštejemo pritisk samote v ledeni pustinji, čisto fizično zmorejo le izjemno redki, zato je jasno, da ima Preet Chandi za seboj leta treninga. Med drugim je pretekla enega najbolj zahtevnih vzdržljivostnih tekov, šestdnevni 250-kilometrski Marathon des Sables po maroškem delu Sahare. Puščava je seveda kaj malo podobna temu, kar jo čaka zdaj, vendar je lansko leto izkusila, kaj je polarni mraz. V 27 dneh je namreč prečila ledeno kapo Grenlandije, pri čemer je dobila ozebline na nosu. Zadnje tedne pa se pripravljala tako, da je v okolici svojega doma v Derbyju v osrednji Angliji za seboj vlekla avtomobilske gume.

»Veliko ljudi je, ko sem jim povedala, da grem na južni pol, mislilo, da grem v predel zahodnega Londona Southall [angleški izraz za južni pol South Pole je slišati podobno], tako izven dojemanja večine je, da bi kdo hotel narediti kaj podobnega,« je Preet Chandi povedala novinarjem Guardiana. Dodala je, da je v skupnosti priseljencev iz Azije, iz katere izhaja, ena najpomembnejših lastnosti, da ne izstopaš. Zato upa, da bo njen podvig več pripadnic nebelskih skupnosti prepričal, naj sledijo svojim sanjam in ne pričakovanjem okolice.