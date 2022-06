Samo klobuki in konji

Royal Ascot poteka vsako leto v tretjem tednu junija. Letos prireditev traja od torka 14. 6. pa do sobote 18. 6. Nagradni sklad za zmagovalce konjskihih dirk je neverjetnih 8,6 miljonov funtov. V petih dneh se odvije 35 konjskih dirk.

Nova modna pravila, ki so jih uvedli leta 2012 posebej določajo, da v kraljevi loži, od koder si dirko ogleda britanska kraljica Elizabeta II. in drugi visoki gostje, ni več dovoljeno naglavno okrasje, ki pokriva manj kot deset centimetrov glave.

Na obešalnikih pred vhodom so na razpolago telovniki, kravate, rute in drugi kosi oblačil, če se na konjski dirki kdo izmed 300.000 težko pričakovanih gostov pojavi neprimerno oblečen.

»Klobuke je treba nositi. Naglavno okrasje s podlago, ki je široka najmanj deset centimetrov, pa je sprejemljivo kot alternativa,« določajo nova pravila. Poleg tega morajo ženske nositi krila »spodobne dolžine«, ki segajo tik nad kolena ali daljša. Moški morajo nositi črno ali sivo obleko s telovnikom in kravato, črn ali siv cilinder in črne čevlje.

Pravila izven kraljeve lože so nekoliko manj stroga, a morajo ženske kljub temu nositi klobuk, obleke brez naramnic ali odkrita ramena pa so prepovedana. Moški morajo priti oblečeni v obleko in kravato.