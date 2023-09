Še nikoli ni bilo tako pomembno zagovarjati pravic manjšin

Dneve po milanskem modnem tednu pozornost žanje slovita modna oblikovala Donatella Versace, vendar ne toliko zaradi svoje kolekcije pomlad-poletje 2024, ampak predvsem zaradi ostrih besed, ki jih je namenila italijanski vladi in njeni politiki, usmerjeni proti skupnosti LGBTQ+.

Na podelitvi nagrad v Milanu je obsodila desno koalicijo premierke Giorgie Meloni zaradi ukrepov, s katerimi omejuje pravice LGBTQ+ FOTO: Lauren Justice/Reuters

V govoru na podelitvi nagrad v Milanu je obsodila desno koalicijo premierkezaradi ukrepov, s katerimi omejuje pravice LGBTQ+, vključno s pravicami istospolnih staršev. Oseminšestdesetletna kreativna direktorica blagovne znamke Versace je za te komentarje ob prejemu nagrade za inkluzivnost dobila tudi stoječe ovacije, je poročal CNN.

»Tukaj, v Italiji, še nikoli ni bilo tako pomembno, da zagovarjamo glasove manjšin. Naša vlada je pripravljena posameznikom vzeti pravice, da živijo, kakor želijo,« je poudarila. »Svoboda, da hodiš po ulici z dvignjeno glavo in brez strahu, ne glede na svojo identiteto. Svoboda, da si ustvarimo družino in živimo, kot si želimo. Svoboda, da ljubimo, kogar hočemo. Vsi smo se dolžni boriti za svojo svobodo,« je dejala modna oblikovalka, ki je že dolgo zagovornica pravic omenjene skupnosti.

Sporna nova politika

Italija je leta 2016 legalizirala istospolne zveze, ne dovoljuje pa istospolnih porok, posvojitev ali nadomestnega materinstva. Sporna nova politika, ki jo je v govoru omenila Donatella Versace, predvideva, da v primerih, ko so istospolni pari otroke dobili z nadomestnimi materami v tujini, uradniki v rojstni list vpišejo le enega biološkega starša. Vlada Giorgie Meloni je julija sprejela zakon, ki v celoti kriminalizira nadomestno materinstvo v tujini.

»V časih, ko so transspolne osebe še vedno žrtve nasilja, ko otroci istospolnih parov ne veljajo za njihove otroke in ko so manjšine tarča nove zakonodaje, imamo še veliko za postoriti,« je opozorila modna oblikovalka. Medtem ko se je urad predsednice vlade odločil, da ne bo komentiral besed Donatelle Versace, so se ji v skupnosti LGBTQ+ zahvalili, ker je »prekinila zadušljiv molk udobja«.

Med govorom se je spomnila tudi svojega brata Giannija Versaceja, ustanovitelja istoimenske blagovne znamke, ki ji je pri 11 letih priznal, da je gej. »Zame to ni spremenilo ničesar. Ljubila sem ga in bilo mi je vseeno, koga je on ljubil.«